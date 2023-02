Le patron de YouTube s’en va : qu’est-ce qui va changer ?

Susan Wojcicki a récemment annoncé son départ de son poste de PDG de YouTube après neuf ans. Wojcicki est associé à Google depuis 25 ans. Et durant sa carrière professionnelle, elle a travaillé sur le marketing, la co-création du moteur de recherche d’images, et AdSense. Elle a passé les neuf dernières années dans l’entreprise en tant que PDG de YouTube. Dans une note aux employés, Wojcicki a résumé ses réalisations et celles de son équipe. Et a expliqué qu’elle veut maintenant se concentrer sur la famille, la santé et les projets personnels qui la passionnent.

Wojcicki a également annoncé que Neal Mohan la remplacerait en tant que PDG de YouTube. Wojcicki a collaboré avec Mohan pendant 15 ans, et ces dernières années. Mohan a été le directeur produit de YouTube, jouant un rôle important dans l’introduction de YouTube Premium et de YouTube Shorts. De plus, wojcicki a l’intention de soutenir Mohan dans son nouveau poste pour assurer une transition en douceur.

Le PDG de YouTube démissionne

Pendant le mandat de Wojcicki, YouTube a subi de nombreux changements et innovations, ce qui rend difficile de les résumer tous. Cependant, concentrons-nous sur les décisions prises au cours des derniers mois qui ont eu le plus d’impact sur la commodité d’utilisation de la plateforme.

L’un des changements qui a suscité la controverse a été l’élimination du compteur de votes négatifs. Google voulait empêcher le harcèlement des nouveaux créateurs. Et a mené une expérience qui a montré que les utilisateurs sont moins susceptibles de donner des notes négatives lorsque le compteur est invisible. Cependant, l’absence d’affichage du nombre d’évaluations négatives a suscité le ridicule parmi certains utilisateurs de YouTube et les créateurs eux-mêmes.

Comme d’autres plateformes en ligne populaires, YouTube se concentre plus qu’auparavant sur la lutte contre la désinformation. Et supprimer les vidéos qui ne respectent pas les règles de la plateforme. Le site a supprimé les éléments reliant le réseau 5G au coronavirus, promouvant la haine et les théories du complot. Cependant, le site Web lui-même a commis des erreurs lors du nettoyage de la plate-forme, comme la suppression de chaînes scientifiques populaires.