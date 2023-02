Le design de l’iPhone 15 Pro a fuité : le design arrondi revient et l’USB Type C arrive

Une fuite a révélé quelle serait la conception finale du nouvel iPhone 15 Pro.

Le rendu qui révèle le supposé design final de l’iPhone 15 Pro

Il reste encore plus de six mois avant qu’Apple ne célèbre son grand événement de l’année. Celui dans lequel la nouvelle génération d’iPhone sera présentée au monde, qui cette année devrait être l’une des plus révolutionnaires de ces dernières années, incorporant pour la première fois des fonctionnalités jamais vues auparavant dans aucun autre smartphone de l’entreprise.

Mais il semble que nous n’aurons pas à attendre aussi longtemps pour découvrir les premiers détails sur l’un des appareils les plus attendus de la nouvelle série iPhone 15. Comme l’ont prévenu nos confrères d’iPadizate, une fuite aurait révélé les premières images du design du prochain smartphone haut de gamme d’Apple, confirmant ainsi certaines de ses fonctionnalités les plus attendues.

USB-C, corps en titane, cadres plus fins et plus dans le nouvel iPhone 15 Pro

La fuite en question est basée sur des schémas de conception CAO qu’Apple partage à l’avance avec les fabricants d’accessoires pour iPhone. Par conséquent, les images représentent assez fidèlement ce que l’on peut attendre de l’appareil final.

En ce sens, grâce aux représentations 3D, vous pouvez voir comment il y aura des changements importants au niveau esthétique par rapport à l’iPhone 14 Pro actuel.

Nous voyons, par exemple, comment les bords latéraux du châssis récupèrent l’esthétique plus arrondie des modèles d’iPhone précédents, laissant de côté les bords complètement lisses avec des bords droits que nous avons vus dans les dernières générations. De même, l’existence d’un port USB Type C en bas de l’appareil est confirmée.

Ledit port, oui, aurait une autre limitation. Et c’est que tout semble indiquer qu’Apple pourrait restreindre son utilisation afin qu’il ne soit fonctionnel qu’à 100% avec ces câbles et accessoires avec la certification MFi (Made For iPhone).

D’un autre côté, données provenant d’une source fiable les informations révélées par cette fuite, et ils ajoutent que le terminal pourrait être en titane, un matériau que l’entreprise a déjà utilisé pour construire certains de ses appareils les plus haut de gamme, comme les versions les plus chères de l’Apple Watch.

Les images servent également à extraire d’autres détails sur l’iPhone 15 Pro, tels que la réduction de la taille des bords qui entourent l’écran, ou l’augmentation de la largeur du module de caméra arrière, qui intégrera à nouveau trois capteurs de caméra et un Capteur LiDAR.

Il reste des mois pour la présentation de l’iPhone 15 Pro, mais aujourd’hui on peut déjà se faire une idée plus ou moins claire de ce qu’il faut attendre de la nouvelle génération de smartphones d’Apple. Très probablement, par ailleurs, nous continuerons à découvrir de nouveaux détails sur les appareils au fil des semaines.



