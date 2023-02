Le Nothing Phone (1) est mis à jour vers Android 13 stable

La mise à jour stable d’Android 13 arrive déjà sur Nothing Phones (1) avec Nothing OS 1.5.2.

L’arrière du Nothing Phone (1), le premier smartphone de la nouvelle société de Carl Pei

Malgré le fait que les premiers détails d’Android 14, la nouvelle version du système d’exploitation de Google qui sera lancée cet été, commencent déjà à être révélés, il existe encore des fabricants de mobiles Android qui n’ont pas fini de mettre à jour leurs terminaux vers Android 13, puisque Ils déploient toujours la variante stable de cette version d’Android.

C’est le cas de Nothing, la société récemment créée par le co-fondateur de OnePlus, car son premier et unique smartphone à ce jour, le Nothing Phone (1) commence à recevoir la mise à jour stable vers Android 13.

L’écurie Android 13 arrive sur Nothing Phone (1)

Comme les développeurs de XDA-Developers l’ont découvert, après avoir publié la version bêta d’Android 13 avec Nothing OS 1.5 sur le Nothing Phone (1) à la fin de l’année dernière, la société de Carl Pei a maintenant commencé à déployer la mise à jour stable d’Android 13 sur votre appareil mobile.

Ainsi, grâce aux rapports d’une série d’utilisateurs du forum officiel Nothing Phone (1) sur XDA-Developers, nous pouvons maintenant confirmer que la mise à jour stable d’Android 13 atteint déjà Nothing Phone (1) avec Nothing OS 1.5 .2 . Cette nouvelle version du logiciel a une taille de téléchargement de seulement 157 Mo et inclut le correctif de sécurité de janvier 2023, qui corrige des dizaines de vulnérabilités de sécurité et de confidentialité, corrige un certain nombre de bugs généraux et améliore les performances et la stabilité du terminal.

La liste complète des changements inclus dans la version stable d’Android 13 avec Nothing OS 1.5.2 pour le Nothing Phone (1) est la suivante :

application météo Nouvelle application météo native Appuyer sur un widget météo sur l’écran d’accueil ouvre désormais directement la ville correspondante dans l’application au lieu d’ouvrir un lien

Personnalisation Un nouveau pack de sons Glyph pour plus de sonneries et de sons de notification Plus de schémas de couleurs disponibles dans le sélecteur de papier peint Une nouvelle collection de papiers peints minimalistes Les icônes sont teintées avec la couleur du fond d’écran pour un look de bureau plus cohérent. Vous pouvez désormais créer des raccourcis pour l’appareil photo, la lampe de poche, les commandes de l’appareil et le portefeuille

expérience améliorée Basculez facilement l’utilisation des données lorsque vous utilisez deux cartes SIM avec le panneau de paramètres réseau rapide amélioré Le réseau actuel et la quantité de données mobiles que vous avez utilisées sont automatiquement affichés dans les paramètres rapides Scannez directement un code QR depuis l’application Appareil photo. Le scanner de code QR apparaît également sous forme de raccourci dans les paramètres rapides Vous pouvez maintenant sélectionner une langue différente pour chaque application

amélioration visuelle Un nouveau design pour le lecteur multimédia qui affiche les pochettes d’album en plein écran avec un ensemble plus large de commandes musicales Un panneau de paramètres de volume amélioré qui permet un contrôle granulaire du volume sans déverrouiller l’appareil Meilleures notifications lumineuses en mode jeu pour que vous ayez moins de distractions pendant le jeu Animations plus fluides lors de l’allumage et de l’extinction de l’écran L’interface de l’application appareil photo a un design plus raffiné

Confidentialité et sécurité Vous recevrez une alerte lorsqu’une application accède à votre presse-papiers et l’historique du presse-papiers sera effacé après un certain temps pour empêcher tout accès indésirable Une application de sécurité personnelle a été ajoutée Protection de la vie privée améliorée avec Photo Picker et autorisations pour les appareils Wi-Fi à proximité et pour la sélection de médias

la performance du système La précision de déverrouillage des empreintes digitales s’est améliorée jusqu’à 12 % La vitesse de lancement des applications a été augmentée jusqu’à 71 % La consommation d’énergie en veille a été améliorée jusqu’à 50 % Une nouvelle fonctionnalité d’auto-réparation a été implémentée pour supprimer périodiquement les vidages système et le cache inutilisés Augmentation de la stabilité du système Corrections de bugs généraux



Pour le moment, cette version stable d’Android 13 avec Nothing OS 1.5.2 atteint les participants du programme Nothing Phone Beta (1), mais on s’attend à ce qu’elle atteigne d’autres utilisateurs au cours de la semaine prochaine.

