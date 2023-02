C’est la première application météo compatible avec Android Auto : découvrez s’il va pleuvoir en conduisant

100% fonctionnelle avec Android Auto, la nouvelle application Météo & Radar vous accompagnera pendant votre conduite afin que vous soyez toujours informé de toutes les intempéries.

Le radar météo de Tiempo & Radar vous permettra de conduire avec un maximum de sécurité.

Il ne semble pas que la politique de Google concernant les applications que le géant de Mountain View autorise à apparaître dans Android Auto va beaucoup changer, et c’est qu’avec la sécurité comme drapeau dans l’interface Android à utiliser dans nos voitures, c’est vrai que nous ne pouvons utiliser qu’une petite sélection d’applications de base et aussi beaucoup d’entre elles limitées à une utilisation avec la voix.

Quoi qu’il en soit, et pour accompagner le lancement mondial de Coolwalk avec la version 8.9 d’Android Auto, la première application météo compatible est également arrivée, ce qui nous permettra de rouler avec un maximum de sécurité, toujours attentif aux intempéries, avec un radar visible sur écran en temps réel.

Il s’agit de la nouvelle version de l’application Météo & Radar, qui compte déjà plus de 50 millions de téléchargements sur Google Play, présentant désormais sa pleine compatibilité avec Android Auto et avec les cartes à écran partagé de la nouvelle interface Coolwalk.

Nul doute que la visualisation de la météo sur un radar qui nous accompagne sur la route contribuera à améliorer la sécurité de conduite, puisque l’utilisateur pourra ainsi anticiper les zones de fortes pluies ou tout phénomène météorologique.

Et c’est que les statistiques nous montrent qu’environ 1 accident sur 4 est causé directement ou indirectement par les conditions météorologiques, quelque chose d’imprévisible pour les conducteurs.

‘Weather & Radar’ est la première application météo compatible avec Android Auto, et elle nous permettra de profiter d’un radar météorologique en temps réel dans nos voitures pour anticiper tout phénomène dangereux.

Et comment utilisez-vous la météo et le radar dans Android Auto ? Si vous vous posiez la question, il y a peu à dire car tout est aussi simple que de mettre à jour l’application ou d’installer la dernière version du Google Play Store, puis de connecter notre smartphone à un véhicule compatible avec Android Auto.

Si Weather & Radar est correctement installé sur notre mobile, nous le verrons dans la liste des applications disponibles dans la voiture, et lorsque vous l’ouvrirez, vous pourrez vérifier qu’il fonctionne dans une fenêtre divisée sans complications majeures.

Le développeur WetterOnline confirme que les deux versions de l’application, payantes et gratuites, sont compatibles avec Android Auto, bien qu’évidemment dans l’application payante, nous aurons plus d’options. De plus, ils promettent des fonctionnalités innovantes pour améliorer notre expérience de conduite, nous devrons donc en garder une trace dans un proche avenir.

Pour l’instant, nous vous laissons ici le lien de téléchargement directement depuis Google Play… N’hésitez pas à l’installer !

Météo & Radar : vos prévisions (gratuit) | Jeu de Google

