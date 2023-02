Ce petit gadget Xiaomi résoudra l’un des plus gros problèmes du 21e siècle

Il est petit, en plastique, il coûte moins de 2 euros et il vient mettre fin à un problème que nous avons tous eu.

Nous avons tous dû utiliser la « technique de la chaise ». Dans une maison où toutes les prises sont occupées, la seule solution pour recharger notre smartphone est d’utiliser celle du couloir, celle qui est isolée et à mille lieues de tout meuble. Du coup, le mobile finit par se recharger au sol ou sur une chaise qui a été notre seul support.

Vous ne le savez peut-être pas, mais Xiaomi a la solution à ce problème. Je viens vous parler d’un petit support en plastique que vous pouvez placer à côté de cette prise isolée et triste. Vous n’aurez plus jamais à laisser votre smartphone bien-aimé se recharger au sol.

Ce petit gadget change tout.

La création de la firme chinoise est très simple, on est face à un petit support en plastique que l’on peut coller au mur. Dans sa partie centrale, il a une ouverture pour que le câble passe sans problème, vous n’avez besoin de rien d’autre.

La meilleure chose est qu’il n’est pas seulement utilisé pour le smartphone, vous pouvez accrocher n’importe quel autre appareil auquel vous pouvez penser au mur. Par exemple, il est utile si vous souhaitez toujours avoir la télécommande du téléviseur à portée de main à côté du canapé. Aussi si vous avez besoin d’aide pour placer des fournitures de salle de bain.

Ce n’est qu’un des nombreux produits curieux que Xiaomi vend sur AliExpress, également à des prix très bas, vous pouvez trouver de tout, des jouets anti-stress aux thermomètres qui mesurent également l’humidité, en via les machines à enlever les peluches. Il y a de tout et pour tout le monde.

Il n’y a pas grand chose à ajouter, ce petit support en plastique est un outil utile que vous pouvez recevoir chez vous pour seulement 2 euros. L’énorme catalogue de Xiaomi continue de nous surprendre avec des produits de toutes sortes, qui s’attendrait à un gadget aussi simple et utile ?

