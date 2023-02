Vodafone ferme la barre de message RCS

Il semble que Google ne récupère pas (encore) les factures avec la messagerie, et l’opérateur Vodafone sera le premier à dire adieu aux messages RCS le 15 mars.

Un panneau d’affichage Google à Las Vegas, reprochant à Apple de ne pas prendre en charge la messagerie RCS sur leurs iPhones.

Avec Google et la messagerie, il semble que nous vivons le jour de la marmotte, car le géant de Mountain View, après l’abandon et la fermeture de Google Talk, n’a jamais été doué pour préparer et maintenir un instantané qui fonctionnait, du moins pas chez une compétition très rude qui a dévoré Hangouts, Allo, Duo et les autres les uns après les autres.

Peut-être pour cette raison, en raison de la difficulté de concurrencer, Google a préféré ces derniers temps abandonner l’idée d’une plate-forme similaire à WhatsApp, pariant sur l’alliance avec les opérateurs pour peaufiner le protocole RCS (Rich Communication Services), l’évolution logique de SMs et MMS qui voulait devenir la messagerie native de nos smartphones.

Ils n’ont pas cessé depuis Mountain View de présenter des améliorations pour Google Messages avec le protocole RCS en tête, mais la vérité est qu’ils n’ont convaincu (presque) personne de commencer à utiliser ce type de messages régulièrement, peu importe à quel point ils s’en moquent. Apple sur des panneaux publicitaires géants à Las Vegas et dans d’autres villes américaines.

Nul doute que Google savait parfaitement que le protocole RCS ne décollerait pas tant qu’Apple et ses iPhones n’y seraient pas entrés pleinement, ce que Tim Cook a activement et passivement démenti, affirmant que ses utilisateurs ne s’inquiétaient pas de ne pas avoir ce type de messagerie sur leur Téléphone (s.

Le protocole RCS (et Google par extension) pousse des nains : Vodafone est le premier opérateur à quitter l’alliance

Peut-être que le RCS vit le début de sa fin, et c’est que malgré le fait qu’en France les quatre grands opérateurs, MásMóvil, Telefónica, Orange et Vodafone, étaient en alliance avec Google pour prendre en charge ce type de messagerie améliorée, il semble que Nous avons déjà la première entreprise qui se distancie de l’accord.

Comme nous l’avions prévu, il s’agit de Vodafone et sa décision est ferme et officielle, car comme l’ont commenté les confrères de BandaAncha, l’opérateur d’origine britannique notifie déjà à ses utilisateurs, curieusement par SMs, que la messagerie multimédia sera désactivée le 15 mars.

VF Info : Nous vous informons que Vodafone cessera de fournir le service de messagerie multimédia sur le réseau mobile (MMS) à compter du 15/03/2023. Vous pouvez continuer à utiliser n’importe quelle autre application de messagerie comme auparavant, comme WhatsApp, Messenger ou Telegram pour envoyer des photos, des vidéos ou d’autres fichiers à l’aide du réseau mobile Vodafone.

Comme vous l’avez vu, l’opérateur lui-même encourage ses clients à utiliser WhatsApp, Messenger ou Telegram comme alternatives chaque fois qu’ils souhaitent envoyer des photos, des vidéos ou des fichiers via leur réseau mobile.

C’est vrai que le SMs n’est plus guère utilisé, mais il a encore un sens et une place dans nos vies, mais c’est que ces MMS et RCS n’avaient même pas décollé, donc personne ne va sûrement les rater.

Nous allons maintenant voir les mouvements des autres opérateurs de télécommunications, puisque plusieurs fois certains attendent les décisions des autres pour annoncer des mouvements similaires… Le Google Play s’est-il terminé avec le seul service qu’ils n’avaient pas tué directement depuis Mountain View ? ?

