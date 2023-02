Le Sony Xperia 10 III reçoit sa mise à jour vers Android 13

L’élégant Xperia 10 III qui a joué dans le mid-cut de Sony en 2021 reçoit enfin son package de mise à jour vers Android 13.

Ce Sony Xperia 10 III est l’un des téléphones les plus élégants du catalogue Android.

Avec le nouveau et hypothétique Sony Xperia 1V sur la rampe de lancement, il semblerait que le géant Minato veuille continuer à satisfaire les utilisateurs de ses anciens Xperias, car comme nous l’ont dit nos confrères xda-developers, le prochain à recevoir son Android 13 Le package de mise à jour avec le skin Xperia UI sera le mobile Xperia intermédiaire de 2021.

Nous parlons évidemment du Sony Xperia 10 III, qui est déjà mis à jour à l’échelle mondiale avec la dernière version stable d’Android, et ce malgré le fait qu’il ne figure pas parmi les produits phares ou les gammes les plus chères.

En fait, cela n’a pris qu’un mois par rapport à la dernière génération du Xperia 10, et pratiquement toutes les variantes internationales reçoivent la mise à jour, y compris les modèles avec double SIM et ceux marqués du code XQ-BT52 qui sont vendus en Asie. L’Europe .

Le package Android 13 avec Xperia UI pour ce Xperia 10 III répond à la compilation 62.2.A.0.367 et dispose de toutes les nouveautés d’Android 13 en plus de la touche élégante habituelle de Sony, toujours discrète au toucher du système d’exploitation pour la joie de presque tout le monde.

Les correctifs de sécurité sont mis à jour jusqu’en janvier 2023, et la seule mauvaise nouvelle qui accompagne cette annonce est que la communauté nous prévient déjà que, s’agissant de la deuxième mise à jour majeure pour le Xperia 10 III, ce sera probablement la dernière que l’utilisateur recevoir moins officiellement.

