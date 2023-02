Apple et d’autres entreprises technologiques ont été convoquées par le comité judiciaire de la Chambre des États-Unis pour suppression présumée de la liberté d’expression

Le président du comité judiciaire de la Chambre des États-Unis, Jim Jordan, a assigné aujourd’hui à comparaître les PDG de grandes entreprises. Les entreprises technologiques qui ont été convoquées ont été invitées à fournir des informations sur leur politique de modération de contenu, comme le rapporte le Wall Street Journal.

Les PDG des entreprises technologiques suivantes ont reçu des assignations à comparaître pour des documents et des communications. Ils comprennent le PDG d’Apple Tim Cook, le PDG de Meta Mark Zuckerberg, le PDG d’Alphabet (Google) Sundar Pichai, le PDG de Microsoft Satya Nadella et le PDG d’Amazon Andy Jassy. Assez intéressant, le comité a omis un nom évident que beaucoup de gens s’attendaient à voir. C’est le PDG de Twitter, Elon Musk. Twitter se trouve être l’une des plateformes dont la plupart des utilisateurs parlent beaucoup et c’est aussi l’une des plus grandes plateformes de médias sociaux au monde. Pour cette raison, il est assez difficile de comprendre pourquoi Musk n’a pas été convoqué.

Raison pour laquelle Apple et les autres sociétés ont été assignées à comparaître par le comité judiciaire de la Chambre des États-Unis

Cette assignation à comparaître des PDG est principalement à des fins d’enquête concernant la liberté d’expression sur les questions liées au COVID-19. Les républicains du comité judiciaire de la Chambre des États-Unis prévoient de savoir si le gouvernement s’est entendu avec ces entreprises technologiques pour supprimer la liberté d’expression. Depuis un certain temps maintenant, les législateurs républicains pensent que les entreprises de médias sociaux et les entreprises de technologie ont injustement réprimé les voix conservatrices.

Lors de l’annonce des assignations à comparaître, Jordan a expliqué que depuis l’année dernière, le Comité judiciaire de la Chambre avait fait des tentatives initiales pour s’engager avec ces entreprises. Il a déclaré que les tentatives d’engager des entreprises telles qu’Apple, Amazon, Meta, Microsoft et Alphabet avaient toutes échoué.

Apple et les autres entreprises technologiques ont reçu un délai de la part du comité judiciaire de la Chambre des États-Unis

Le gouvernement américain a demandé à Apple et à toutes les autres sociétés de la liste de fournir certaines données. Ces données comprennent des documents et des communications sur des sujets tels que la modération, la suppression et la diffusion de contenus. Le House Judiciary Committee des États-Unis a également donné aux entreprises un délai pour fournir ces documents. Ils ont jusqu’au 23 mars pour fournir les données.