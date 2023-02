Ces téléphones Samsung recevront Android 14 et OneUI 6

La liste des appareils Samsung qui seront mis à jour vers Android 14 avec One UI 6 a déjà été publiée, mais le fabricant n’a pas encore donné de date pour atteindre son programme de test.

À l’heure actuelle, Samsung offre le meilleur support du marché en matière de mises à jour. La société coréenne propose jusqu’à 4 ans de mises à jour Android et pas seulement pour ses appareils haut de gamme, mais aussi pour d’autres modèles inclus dans le milieu de gamme et l’entrée de gamme. L’entreprise a investi beaucoup d’efforts pour améliorer sa perception publique de la marque et elle en récolte les fruits.

Avec de plus en plus d’appareils Samsung recevant Android 13, même les moins chers, et avec l’aperçu développeur d’Android 14 déjà disponible en téléchargement dans la rue, le fabricant coréen a rendu publique la liste des appareils éligibles pour recevoir Android 14 et One UI 6 comme rapporté de Gizchina. Son déploiement va cependant être un peu particulier.

Ce sont les Samsung qui mettront à jour Andriod 14 et OneUI 6

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de préciser que la firme publiera ses propres bêtas pour ses propres testeurs de sa version d’Android 14. Pour l’instant il semble que la liste des appareils qui seront éligibles pour tester (et mettre à jour) le la prochaine version de la couche de personnalisation de Samsung est la suivante :

Samsung Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Samsung Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Samsung Galaxy ZFlip 4

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy ZFlip 3

SamsungGalaxy A73

SamsungGalaxy A72

SamsungGalaxy A53

Samsung Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

SamsungGalaxy A33

SamsungGalaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Samsung Galaxy A04s

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy M33 5G

SamsungGalaxy M23

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

On se souvient que Samsung a récemment présenté One UI 5.1, il faudra donc encore un peu de temps avant que le constructeur ne rende publics les premiers détails de One UI 6.

