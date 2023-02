Ce clavier mécanique inspiré de "Retour vers le futur" changer les flèches pour un pavé tactile. Nous l’avons testé

Le AM Compact Touch est l’un des claviers sans fil les plus intéressants du marché. Aussi l’un des plus étranges.

Angry Miao fait partie de ces marques qui n’étaient probablement pas sur votre radar à moins que vous ne soyez un véritable passionné de technologie sous tous ses aspects. Mais peut-être qu’à partir d’aujourd’hui, vous ne pouvez pas vous le sortir de la tête après avoir découvert certains de ses produits. Plus précisément, le dernier à atterrir dans son catalogue (particulier).

L’entreprise, d’origine chinoise et soutenue par des investissements de géants comme Lenovo, est spécialisée dans la création de périphériques PC, principalement des claviers mécaniques, bien qu’elle ait également expérimenté ses propres écouteurs totalement sans fil ou des tapis de bureau qui font office de bases de recharge sans fil. Ils ont tous quelque chose en commun : leurs designs sont complètement uniques, et leurs prix ne sont pas à la portée de tout le monde.

Le dernier produit à atterrir dans le catalogue de l’entreprise est le Angry Miao Compact Touch, initialement connu sous le nom de AM 65 Less. Il s’agit d’un clavier mécanique unique en son genre qui, honorant les valeurs de l’entreprise, ne ressemble à aucun autre que nous ayons vu à ce jour.

+ Avantages

Excellente qualité de construction

écriture confortable

Diverses options de personnalisation

– Les inconvénients

Il faut s’habituer à l’absence de flèches

Ceux d’entre vous qui ont une certaine expérience dans le domaine des claviers mécaniques connaissent probablement les modèles HHKB ou Happy Hacking Keyboard, considérés par certains comme les meilleurs claviers disponibles sur le marché. Il ne fait aucun doute que le Angry Miao Compact Touch boit du format des modèles HHKB dans son format, quelque chose comme « 65% », comme diraient les adeptes de cette communauté.

Mais, alors que les modèles de HHKB recourent à une combinaison de touches pour accéder à une « seconde couche » de commandes qui résolvent l’absence de touches, le dernier modèle Angry Miao prend un chemin diamétralement opposé, pariant sur une solution un peu particulière : un écran tactile.

Sur le devant de la base du clavier, nous trouvons une fenêtre en verre noir qui prend en charge les gestes gauche, droite, haut et bas.

Bien que ce ne soit pas la seule chose qui rend ce clavier spécial, dont le prix varie entre 375 et 422 euros selon la variante choisie, beaucoup plus cher que les claviers bas de gamme comme le nouveau OnePlus Avec 81 ou d’autres modèles de marques comme Xiaomi. Angry Miao affirme avoir conçu son nouveau clavier dans le but d’attirer les passionnés, en s’inspirant de la célèbre DeLorean de Retour vers le futur. En fait, l’une des combinaisons de couleurs dans lesquelles le clavier est disponible est basée sur les couleurs du DMC-12.

Le clavier est livré avec une base constituée d’un seul bloc d’aluminium qui assure la solidité de la structure. Selon l’entreprise, il faut entre cinq et cinq heures et demie pour fabriquer le châssis de ce clavier, qui peut être choisi dans un total de sept combinaisons de couleurs différentes.

Dans ce cas, nous avons eu l’occasion de tester le modèle appelé « Night Drive », avec une base en aluminium violet et des touches noires semi-transparentes avec des lettres vert citron. Chaque modèle est inspiré d’une série, d’un film, d’un jeu vidéo et d’autres éléments de la culture pop. Dans ce cas, ses couleurs font directement référence au Cyberpunk 2077, mais il existe des versions basées sur la DeLorean de Retour vers le futur, sur la série Netflix Love, Death And Robots, et même sur le Tesla Cybertruck. Il existe même une variante exclusive aux couleurs de l’équipe argentine de football, vainqueur de la Coupe du monde de football 2022.

Ils ont tous des spécifications similaires. Sous ses touches se cache un support avec un mécanisme à ressort réglable à deux niveaux, avec rebond réglable et deux matériaux de ressort différents (cuivre phosphoreux et acier inoxydable). De plus, un pavé de syntonisation est inclus et il est possible de choisir parmi huit combinaisons de syntonisation de frappe différentes, sans avoir besoin de changer les switchs ou la plaque du clavier.

En parlant de switchs, Angry Miao a opté pour son argent glacé déjà caractéristique, pré-lubrifié en usine et remplaçable à chaud. L’expérience de frappe est tout simplement délicieuse. Une fois qu’on a commencé à taper sur l’AM Compact Touch, on a du mal à s’arrêter et toutes les excuses sont bonnes pour continuer à écrire de longs textes tout en profitant du son des touches et du toucher agréable du plastique (d’excellente qualité) qui recouvre les touches.

Mais bien sûr, on ne peut ignorer la grande particularité de ce clavier : la dalle tactile. Je dois admettre qu’il n’est pas facile de s’habituer à vivre sans touches fléchées et à utiliser un panneau de verre de cinq centimètres de large sur un et demi de haut pour faire défiler les textes. À plusieurs reprises, j’ai essayé d’utiliser les touches « Ctrl », « Shift » ou « Fn » situées dans le coin inférieur droit du clavier pour essayer, sans succès, de parcourir les mots et les phrases.

Bien que l’écran tactile ait ses avantages. Le fait d’être situé en plein centre de l’avant du clavier indique qu’il reste à portée de main à tout moment et facilite les gestes de gauche à droite ou de haut en bas avec l’une ou l’autre main. De plus, la réponse gestuelle est rapide et précise, grâce à Angry Miao qui a travaillé pendant plus de trois mois pour perfectionner le logiciel derrière le panneau capacitif intégré du clavier.

Étant donné que le trackpad est situé à l’avant du clavier, il n’est pas possible d’utiliser un repose-poignet comme ceux couramment utilisés lors de l’utilisation de claviers mécaniques, ce qui peut être un inconvénient certain, d’autant plus que l’AM Compact Touch a un profil assez haut qui peut ne pas être confortable pour tout le monde.

En plus des gestes rapides dans n’importe quelle direction, le pavé tactile prend également en charge les gestes continus, qui vous permettent d’avancer ou de reculer rapidement dans les vidéos et la musique, ou de faire défiler rapidement le texte. Le clavier est compatible avec Windows, macOS et Linux, et la société propose un outil en ligne à partir duquel il est possible de remapper des combinaisons de touches ou de créer des profils d’éclairage RVB personnalisés.

En dehors de tout cela, l’AM Compact Touch dispose d’un port USB de type C à l’avant et d’une connectivité Bluetooth avec prise en charge pour connecter jusqu’à trois appareils différents. Sa batterie intégrée offre une excellente autonomie, de quoi atteindre plus d’un mois d’utilisation sans avoir à connecter le clavier au port USB de notre ordinateur pour le recharger. De plus, il est possible de vérifier le niveau de charge avec une simple combinaison de touches (Fn + P). Par curiosité, par ailleurs, il convient de noter que dans sa partie inférieure, il comprend un panneau circulaire qui sert à laisser passer l’énergie via le protocole de charge sans fil Qi. Pour pouvoir en profiter pendant que vous l’utilisez, oui, vous devrez disposer d’une base de chargement comme le CyberMat R2 lui-même que l’entreprise propose à la vente sur son site officiel.

Le AM Compact Touch n’est pas un clavier pour tout le monde, et son prix le prouve. Même une grande partie des amateurs de claviers mécaniques ne seront pas séduits par la proposition conçue par Angry Miao dans le but de construire un clavier aussi compact que possible. Mais c’est précisément là que réside la magie des produits Angry Miao : ils sont uniques lorsqu’il s’agit de trouver des solutions ingénieuses à des problèmes que la plupart des gens n’ont même jamais envisagés.

Malgré tout, c’est toujours une expérience des plus intéressantes, avec un design exquis dans chacune de ses combinaisons, qui offre une expérience d’écriture tout simplement excellente, une grande autonomie, une connectivité Bluetooth fiable et des dizaines d’options de configuration et de personnalisation. Un produit si absurdement unique que je ne peux plus m’en passer.

