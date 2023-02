Une équipe informatique composée d’une seule personne est-elle possible avec les appareils Apple ?

Quelle que soit la taille de votre entreprise, vous tirerez parti d’une certaine forme de technologie dans tous les aspects de votre vie professionnelle quotidienne. Quel que soit le secteur, vous et votre équipe utiliserez des téléphones portables, des tablettes, des ordinateurs portables, etc. Si vous avez choisi des appareils Apple pour votre personnel, vous avez déjà une longueur d’avance. Les iPhones, iPads et Mac sont considérés comme les appareils les plus fiables, les plus sécurisés et les plus faciles à utiliser du marché.

Mais maintenant que vous avez installé vos appareils Apple dans votre entreprise, il vous reste à les gérer quotidiennement. Vous voudrez vous assurer que les appareils sont à jour, sécurisés et disposent de toutes les applications dont votre équipe a besoin à tout moment.

Même pour les entreprises les plus avancées en matière de technologie, il peut être facile pour la gestion et la sécurité des appareils de tomber au bas de la liste des priorités. C’est compréhensible! La plupart des gens ne pensent pas à quel point ces appareils sont vitaux jusqu’à ce que quelque chose tourne mal. C’est à ce moment-là que le travail du service informatique est d’intervenir et de sauver la situation.

Cependant, la plupart des entreprises n’emploient pas de service informatique dédié. Parfois, il s’agit d’une seule personne, et souvent elle a d’autres responsabilités. Toutes les entreprises n’ont pas le luxe d’embaucher une équipe entière d’administrateurs informatiques juste pour que tout fonctionne correctement. Vous faites ce que vous pouvez avec les ressources disponibles et vous essayez de le faire fonctionner.

Mais pouvez-vous le faire fonctionner avec une seule personne? Passons en revue un scénario quotidien consistant à essayer de gérer seul les appareils Apple de votre entreprise et voyons si c’est faisable.

Il est 9 heures du matin un lundi et vous arrivez au bureau de bonne heure parce que vous savez que vous avez une longue journée devant vous. Votre entreprise vient d’embaucher 10 nouveaux employés, et c’est à vous de vous assurer que tous leurs nouveaux appareils sont opérationnels le plus rapidement possible. Entre les iPhones, iPads et MacBooks fournis par l’entreprise, vous avez près de 30 appareils à déballer et à configurer. Mais d’abord, n’oubliez pas de sortir votre feuille de calcul et de noter le numéro de série de chaque appareil et l’employé auquel ces appareils sont attribués.

Environ 30 minutes et quelques coupures de papier plus tard, vous avez enfin réussi à déballer chaque appareil et à les empiler dans tout votre bureau, de sorte que vous ne perdez pas de vue quel service reçoit quel appareil. Il est maintenant temps de commencer à tous les activer, de suivre le processus de configuration, de vous connecter à votre réseau Wi-Fi et enfin de commencer à télécharger manuellement chaque application.

Vous avez à peine traversé 10 appareils lorsque vous recevez un appel téléphonique de l’un de vos employés travaillant à domicile qui a oublié son mot de passe Mac, et maintenant il ne peut plus faire de travail. Vous passez les 45 minutes suivantes au téléphone à le guider tout au long du processus pour retrouver l’accès à son appareil.

À midi, vous pensez que vous avez enfin terminé la configuration de ces appareils. Ensuite, vous réalisez que vous avez oublié de supprimer l’identifiant Apple que vous utilisez normalement pour installer des applications sur tous les iPhones. Il semble qu’il soit temps de commander des plats à emporter car vous travaillez pendant votre pause déjeuner.

Vous mangez rapidement le déjeuner (en faisant attention de ne pas en avoir sur ces nouveaux appareils brillants), lorsque vous recevez un SMs du directeur des ventes. Il s’avère qu’il y a quelques jours, certains responsables de compte, désireux de se lancer dans une nouvelle offre potentielle qu’ils ont reçue sur leur e-mail professionnel, ont téléchargé et ouvert un PDF malveillant en utilisant un lien sur un e-mail de phishing, et maintenant leurs Mac « agissent bizarrement ». » lorsqu’ils naviguent sur Internet.

Sachant à quel point cela peut être critique, vous vous précipitez au bureau des ventes et finissez par effacer et redéployer manuellement 5 Mac.

Au fil de l’après-midi, vous vous retrouvez à courir d’un bout à l’autre de votre entreprise, accomplissant au fur et à mesure des tâches techniques simples mais chronophages. Un employé a besoin que son Mac soit mis à jour avec le dernier système d’exploitation. Un autre est d’avoir des problèmes de connexion au Wi-Fi. Vous recevez un appel téléphonique frénétique d’un vendeur; ils ont perdu leur entreprise MacBook.

Lorsque vous revenez à votre bureau, il est presque 17 heures et vous avez enfin la possibilité de vérifier votre courrier électronique, réalisant que vous êtes très en retard pour répondre aux tickets d’assistance qui se sont accumulés tout au long de la journée. On dirait que vous allez encore rester tard ce soir.

Comme vous pouvez le constater, la réponse à la question de savoir si vous pouvez ou non gérer manuellement toute une flotte d’appareils Apple par vous-même est un «non» catégorique.

Autrement dit, à moins que vous ne profitiez de l’arme secrète disponible pour les entreprises utilisant l’écosystème Apple, une plate-forme unifiée Apple.

Une plate-forme unifiée Apple est une solution logicielle permettant de gérer et de sécuriser à distance les appareils Apple dans un environnement professionnel. Il permet aux administrateurs informatiques d’automatiser entièrement tous les aspects du déploiement, de la gestion et de la protection des appareils Apple utilisés au travail.

Une plate-forme unifiée Apple de premier plan telle que Mosyle Fuse intègre normalement une gestion complète et automatisée des appareils Apple, un antivirus de nouvelle génération spécifique au Mac, un renforcement et une conformité spécifiques au Mac, une gestion des privilèges spécifique au Mac, une gestion de l’identité Mac, une application spécifique à Apple et Patch Managements et une solution de confidentialité et de sécurité en ligne cryptée.

En unifiant toutes les solutions sur un seul produit, une plate-forme unifiée Apple ne simplifie pas seulement la gestion et la protection des appareils Apple utilisés au travail. Il offre également un niveau d’automatisation et d’intégration impossible à atteindre par des solutions indépendantes assemblées.

Reprenons maintenant le même scénario d’« équipe informatique composée d’une seule personne », en utilisant cette fois les avantages uniques d’une plate-forme unifiée Apple.

Le lundi matin arrive et vous arrivez au bureau ravi de rencontrer les nouveaux employés que votre entreprise vient d’embaucher. Parce que vous utilisez une plate-forme unifiée Apple de premier plan, les 30 appareils flambant neufs auxquels ces employés ont été affectés sont prêts à être utilisés dès la sortie de la boîte.

L’inscription automatisée des appareils et le déploiement sans contact signifient que dès qu’ils allument les appareils et les connectent au Wi-Fi, les appareils reçoivent immédiatement toutes les applications, les configurations de sécurité, les clips Web et tout ce dont ils ont besoin en fonction du service. ai été embauché pour. Les appareils reçoivent même un fond d’écran de verrouillage personnalisé avec leur nom et le logo de l’entreprise pour une touche personnalisée.

Après avoir remis les appareils en boîte lors de l’orientation des employés, vous pourrez déguster une tasse de café tout en apprenant à connaître vos nouveaux collègues. Au moment où vous revenez à votre bureau, vous consultez le portail Apple Unified Platform et vous pouvez déjà voir les nouveaux appareils apparaître dans la liste des appareils avec les noms des employés affectés, prêts à être utilisés immédiatement.

À ce moment-là, vous recevez ce texte de l’employé travaillant à domicile, et avant même de répondre, vous avez déjà trouvé son appareil dans le portail et avez envoyé une commande rapide pour réinitialiser le mot de passe. À présent, vous avez plus qu’assez de temps pour traiter les e-mails des clients qui sont arrivés.

La journée se déroulant si bien, vous et les nouveaux employés décidez de vous offrir le nouveau magasin de tacos gastronomiques de l’autre côté de la rue pour le déjeuner.

Plus tard dans l’après-midi, vous recevez un e-mail du directeur des ventes indiquant qu’après avoir téléchargé un fichier PDF suspect à partir d’un e-mail, quelques responsables de compte ont reçu une alerte indiquant qu’un logiciel malveillant a été identifié et neutralisé, ils veulent donc simplement confirmer que tout va bien.

Vous le savez déjà car des alertes en temps réel ont été envoyées à votre e-mail dès que le logiciel malveillant a été identifié et mis en quarantaine par la plate-forme unifiée d’Apple afin de vous assurer que tout va bien et qu’ils peuvent continuer à fonctionner normalement, mais rappelez-leur qu’ils doivent soyez plus prudent lorsque vous cliquez sur des liens dans des e-mails inattendus.

Vous pouvez passer la seconde moitié de la journée à vous concentrer sur vos autres responsabilités professionnelles, et lorsque vous recevez cet appel téléphonique frénétique concernant un appareil perdu, vous activez à distance le mode perdu et les services de localisation afin de pouvoir le suivre. Il s’avère qu’ils l’ont laissé dans la salle de repos.

À 17 heures, vous êtes en avance sur votre horaire et vous rentrez chez vous en sachant que ces nouveaux appareils seront automatiquement mis à jour et sécurisés, car vous avez profité d’une plate-forme unifiée Apple.

Comme vous pouvez le voir, gérer vous-même vos appareils Apple est une tâche impossible à moins que vous ne profitiez d’une plate-forme unifiée Apple telle que Mosyle Fuse.

Mosyle est une référence de l’industrie dans l’espace MDM réservé à Apple, et son service Mosyle Fuse a été le pionnier du concept de plate-forme unifiée Apple. Mosyle Fuse allie sécurité, automatisation et facilité d’utilisation, vous offrant la puissance et la flexibilité nécessaires pour gérer de manière autonome les solutions informatiques Apple de votre entreprise.

Avec un niveau gratuit pour les entreprises disposant de moins de 30 appareils, ainsi que des options pour seulement 1 $/appareil, la gestion de vos appareils Apple n’a jamais été aussi abordable. Ainsi, lorsque vous êtes prêt à exploiter toutes les capacités de vos appareils Apple, assurez-vous de tirer parti d’une puissante plate-forme unifiée Apple telle que Mosyle Fuse.

