Le Samsung Galaxy Z Flip4 est également mis à jour avec le correctif de sécurité de février

La mise à jour de sécurité de février est déjà déployée sur le Samsung Galaxy Z Flip4 en Europe avec la version du firmware F721BXXU1CWAC.

Le Samsung Galaxy Z Flip4 dans sa finition « Bora Purple »

Alors que nous avons déjà passé l’équateur du mois, Samsung continue de déployer la mise à jour Android de février 2023 sur ses meilleurs mobiles, en se concentrant principalement sur ses terminaux haut de gamme, plus précisément sur les modèles des séries Galaxy S et Galaxy Z. Un bon La raison en est que, maintenant, le fabricant coréen a commencé à mettre à jour son plus récent clapet pliable, le Samsung Galaxy Z Flip4, avec le dernier correctif de sécurité Android.

Ainsi, la mise à jour de sécurité correspondant au mois de février atteint déjà le Samsung Galaxy Z Flip3 sur le continent européen et devrait s’étendre à d’autres régions du monde au cours des prochaines semaines.

La mise à jour Android de février arrive sur le Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung a déjà commencé à déployer la mise à jour Android de février 2023 sur le Samsung Galaxy Z Flip4 en Europe avec la version du firmware F721BXXU1CWAC.

Comment pourrait-il en être autrement, cette nouvelle mise à jour de sécurité inclut le correctif de sécurité de février 2023, qui corrige cinq douzaines de vulnérabilités de confidentialité et de sécurité, corrige un bon nombre d’erreurs générales dans l’interface et améliore les performances du terminal.

Le Samsung Galaxy Z Flip4 a été lancé en août 2022 avec One UI 4.1 basé sur Android 12, à la fin de l’année dernière, il a été mis à jour vers Android 13 avec One UI 5.0 et devrait recevoir One UI 5.1 plus tard ce mois-ci.

Si vous avez un Samsung Galaxy Z Flip4 et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’entrer dans les paramètres de votre smartphone et d’accéder à la section Mise à jour logicielle.

Dans le cas où il est déjà arrivé, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre Galaxy pliable avec le dernier correctif de sécurité Android.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :