Nouveau processeur Dimensity 7200 : MediaTek a déjà son alternative au Snapdragon 7 Gen 1 (et c’est encore mieux)

MediaTek a présenté son nouveau Dimensity 7200, un processeur destiné aux smartphones haut de gamme milieu de gamme.

Le MediaTek Dimensity 7200 arrive pour rivaliser face à face avec les modèles de la série Snapdragon 7 de Qualcomm

En plus d’être la première firme mondiale en termes d’expédition de microprocesseurs orientés vers les appareils mobiles, MediaTek s’est positionnée ces dernières années comme une véritable alternative aux puces Qualcomm en termes de performances et d’efficacité énergétique, surtout si l’on parle de ses modèles dédiés à la gamme haute.

Sa série de processeurs Dimensity est composée de certains des plus intéressants que nous ayons vus récemment sur le marché de la téléphonie, et aujourd’hui, ils donnent déjà vie à des modèles haut de gamme tels que le OPPO Find N2 Flip récemment lancé. Mais la société taïwanaise est consciente de l’avantage que Qualcomm a encore sur le segment du milieu de gamme, grâce à ses processeurs de la série Snapdragon 7. Désormais, elle veut changer cela avec l’arrivée de sa nouvelle famille Dimensity 7000.

Le nouveau MediaTek Dimensity 7200 est le premier SoC de cette nouvelle série, qui arrive prêt à rivaliser avec Qualcomm pour la couronne dans le domaine des smartphones de milieu de gamme. Voyons tout ce que ce nouveau modèle apporte avec lui.

MediaTek Dimensity 7200, toutes les infos

Parmi les caractéristiques les plus importantes du Dimensity 7200, il faut souligner l’utilisation d’un format de fabrication TSMC en 4 nanomètres, le même utilisé pour fabriquer des processeurs orientés haut de gamme, comme le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm ou le dernier MediaTek Dimensity 9200. De plus, il utilise un processeur ARM V9 de deuxième génération qui apporte des améliorations d’efficacité, et grâce au moteur HyperEngine 5.0, des vitesses beaucoup plus élevées sont promises via les réseaux 5G.

MediaTek a mis un accent particulier sur les capacités de son nouveau processeur en ce qui concerne la photographie. Le Dimensity 7200 intègre un MediaTek Imagiq 765 ISP (processeur de signal d’image) avec prise en charge du HDR 14 bits, des caméras jusqu’à 200 mégapixels, la possibilité de capturer des vidéos HDR à une résolution 4K, des améliorations de la photographie basées sur des techniques d’intelligence artificielle et un système de bruit avec compensation des mouvements dans le but d’améliorer les captures nocturnes.

Sur un plan plus technique, la puce possède huit cœurs de processeur, dont deux ARM Cortex-A715 et six Cortex-A510, ainsi qu’un GPU ARM Mali-G610 MG4 et un APU 650. Il inclut la prise en charge de la RAM LPDDR5 et du stockage UFS. 3.1, ainsi que pour les écrans de résolution Full HD+ jusqu’à 144 hertz de taux de rafraîchissement. En ce qui concerne la connectivité, la prise en charge du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3 ne manque pas.

Les premiers appareils basés sur la nouvelle puce MediaTek devraient arriver sur le marché au cours du premier trimestre de cette année. Pour le moment, oui, aucun fabricant de smartphones Android n’a révélé son intention de lancer des modèles basés sur cette plateforme.

