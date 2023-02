Samsung pourrait relancer l’un de ses téléphones les plus populaires très bientôt

Un prétendu Samsung Galaxy S23 FE serait en route d’ici la fin de cette année.

Le Samsung Galaxy S21 FE était le dernier modèle de la série « Fan Edition ». Très prochainement, nous pourrions rencontrer son successeur

Le Samsung Galaxy S21 FE était le dernier modèle à faire partie de la famille de smartphones « Fan Edition » de Samsung. À son époque, c’était un appareil très populaire, proposant des fonctionnalités haut de gamme à un prix compétitif, avec pour seul objectif de s’imposer comme une véritable alternative aux téléphones portables haut de gamme en provenance de Chine.

Et, bien que l’on ait beaucoup parlé de la supposée disparition de la série Galaxy FE, tout semble indiquer que son renouvellement est plus proche que prévu. C’est du moins ce que suggère une publication d’origine sud-coréenne, qui affirme qu’il y aura un nouvel appareil de cette famille, dont le lancement aura lieu à un moment donné vers la fin de l’année.

Le Samsung Galaxy S23 FE arriverait au second semestre 2023

Depuis le début de la série FE, après le lancement du Samsung Galaxy S20 FE, la société a révélé qu’elle avait l’intention de lancer chaque année un nouveau modèle de cette famille, avec l’idée de compléter son portefeuille de produits phares, cette année fait des Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra.

Le premier modèle de la série a eu beaucoup de succès, se vendant à environ 10 millions d’unités. Les ventes ont cependant ralenti avec la deuxième édition, probablement en raison d’une disponibilité plus limitée et du fait qu’elle est arrivée peu de temps avant l’introduction de la série Galaxy S22. C’est peut-être pour cette raison que Samsung a décidé d’ignorer le Galaxy S22 FE et de concentrer ses efforts sur le développement de la série Galaxy S23 et du dernier Galaxy A.

Cette année, cependant, tout pourrait changer. Des sources proches des plans de l’entreprise soulignent que Samsung souhaite lancer le Galaxy S23 FE entre les mois d’août et de septembre de cette année, coïncidant peut-être avec l’arrivée de la nouvelle série Galaxy Z 5.

Bien qu’aucun détail ne soit connu sur cet appareil, il faut s’attendre à ce que Samsung poursuive sa stratégie consistant à en faire une version légèrement rognée du Galaxy S23, mais toujours capable de rivaliser dans le segment haut de gamme à petit budget.

Un modèle que nous ne verrons probablement pas sera le Galaxy A74. La même source assure que Samsung aurait décidé de mettre en pause le développement de la série Galaxy A70, et que cette année seuls des modèles inférieurs seront présentés, notamment les Galaxy S34 et Galaxy A54.

