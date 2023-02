Voici pourquoi Apple retarde le lancement de son casque de réalité mixte est une bonne chose

Nous attendions depuis longtemps le casque de réalité mixte d’Apple. Apple n’a même pas officiellement annoncé l’appareil, mais de nombreuses rumeurs circulent sur le Web. Alors que les analystes affirmaient que le produit serait introduit au début de 2023, un rapport récent suggère qu’Apple a décidé de retarder son annonce jusqu’à la WWDC 2023. Et voici pourquoi c’est une bonne chose.

Rumeurs sur le casque de réalité mixte d’Apple

Même si Apple travaille sur son nouveau casque depuis des années, la société aurait été confrontée à des défis techniques avec le produit. Après tout, c’est la première fois qu’Apple construit un appareil spécifiquement pour AR/VR.

De plus, des rumeurs suggèrent que le matériel sera assez avancé et complexe. Le casque d’Apple devrait avoir deux écrans micro-LED 4K, des caméras haute résolution, des capteurs avancés pour la détection de mouvement et de geste, et la puce M2. Mettre tout cela dans un accessoire portable n’est certainement pas facile, et ce ne sera pas bon marché non plus.

Selon les derniers rapports, le casque AR/VR d’Apple coûtera environ 3 000 $. Pour convaincre les gens d’acheter un produit aussi cher, Apple a également développé des fonctionnalités exclusives. Par exemple, les utilisateurs pourront discuter avec d’autres dans un univers virtuel via FaceTime. L’appareil fonctionnera également comme un écran externe pour le Mac.

Mais ces rapports suggèrent également que les prototypes de casques d’Apple sont loin d’offrir une bonne expérience utilisateur. Afin de ne pas alourdir l’appareil, Apple aurait choisi d’utiliser deux batteries externes de la taille d’un iPhone chacune. Cependant, le casque ne devrait pas fonctionner plus de deux heures débranché. Certaines sources proches du projet ont également déclaré que le casque n’était pas vraiment confortable à porter.

Le retard du casque d’Apple peut être une bonne chose

Plusieurs sources ont souligné qu’Apple prévoyait d’annoncer son nouveau casque entre mars et avril. Cependant, Mark Gurman de Bloomberg a annoncé aujourd’hui qu’Apple avait abandonné ce plan. Au lieu de cela, la société vise maintenant à l’annoncer en juin lors de la WWDC 2023.

Compte tenu de toutes les dernières rumeurs, le retard de l’annonce du casque pourrait finir par être une bonne chose pour Apple et les consommateurs. Compte tenu de ce que nous avons entendu, la société a certainement besoin de plus de temps pour peaufiner l’expérience du casque. Ce sera certainement une grande annonce, mais cela ne semblera pas bon pour Apple de lancer un produit aussi cher qui a beaucoup de défauts.

Dans le même temps, cela donnera également à Apple plus de temps pour produire plus d’unités du casque. Bien sûr, personne ne s’attend à ce qu’un produit à 3 000 $ soit un succès. Mais compte tenu de la complexité du casque supposé, Apple pourrait avoir du mal à en produire même quelques milliers d’unités.

Il y a aussi le fait qu’une annonce comme celle-ci cadre parfaitement avec la WWDC, qui est une conférence de développeurs. Comme je l’ai déjà écrit, Apple a plus que jamais besoin de développeurs pour rendre ce produit attrayant. Quel meilleur moment pour annoncer un nouvel appareil et en même temps permettre aux développeurs d’y avoir accès qu’à la WWDC ?

Apple a peut-être aussi choisi d’attendre un peu plus longtemps en raison de stratégies de marché. Aucun des appareils AR / VR introduits par d’autres sociétés n’est devenu un succès jusqu’à présent, et Apple pourrait vouloir mieux comprendre ce marché et ses clients potentiels.

Conclusion

À ce stade, de nombreuses personnes souhaitent voir ce qu’Apple montrera avec son casque de réalité mixte. Mais avoir un produit solide à montrer au monde est beaucoup plus important pour son succès.

Êtes-vous impatient de voir le casque de réalité mixte d’Apple ? Faites-nous part de vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :