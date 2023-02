Une vidéo le confirme : le Xiaomi 13 le plus intéressant sera un mobile mis en avant

L’édition « Lite » du Xiaomi 13 confirme son existence sur Twitter, et la vidéo nous montre également que nous sommes bien face à un Xiaomi Civi 2 rebaptisé.

La famille Xiaomi 13 aura bientôt un membre de coupe abordable, l’attendu Xiaomi 13 Lite.

À ce stade, nous savons déjà que Xiaomi nous présentera officiellement à la Fira de Barcelone, lors du GSMA Mobile World Congress 2023, tous les détails du lancement prévu de ses téléphones phares pour cette année (les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro) sur les marchés internationaux qui les attendent avec impatience.

Il y a quelques jours, nous avons également appris que Xiaomi préparait l’édition la plus vendue habituelle de sa coupe premium, et c’est que le Xiaomi 13 Lite est également sur la rampe de sortie avec une approche plus abordable, accompagnant peut-être déjà l’atterrissage international de le Xiaomi 13.

Et maintenant, après une autre fuite publiée par les collègues de GizmoChina, nous pouvons confirmer non seulement l’existence d’un Xiaomi 13 Lite non publié qui est déjà montré dans une vidéo de déballage, mais aussi que les rumeurs étaient bien vraies et qu’il s’agira enfin d’un smartphone recomposé.

Le Xiaomi 13 Lite ne sera pas un Xiaomi 13, mais plutôt un Xiaomi Civi 2 renommé

La vérité est que l’information n’est pas nouvelle, car la Chine commentait depuis des jours que la future édition la plus vendue du Xiaomi 13 ne boirait pas directement des plates-formes Xiaomi 13, mais la déguiserait avec de nouvelles lignes de design et un autre Nom commercial pour le Xiaomi Civi 2 qui est déjà vendu en Asie.

Ce n’est pas surprenant car Xiaomi l’a déjà fait dans le passé, mais il est curieux que l’édition Lite d’une famille haut de gamme ne partage pas la plate-forme phare, mais soit directement une refonte d’un milieu -gamme mobile destinée à d’autres marchés et axée sur les selfies.

La confirmation est fiable, en tout cas, puisque la vidéo unboxing partagée sur Twitter par le leaker Sudhanshu Ambhore nous montre la variante noire du Xiaomi 13 Lite confirmant son existence et sa dangereuse similitude avec le Xiaomi Civi 2.

De plus, nous pouvons également confirmer que le package de vente comprendra non seulement le chargeur rapide de 67 watts, mais également le câble USB Type-C et un étui de protection standard en TPU, le tout à un prix qui devrait avoisiner les 550 euros ou plus. moins dans sa configuration de mémoire de 256 Go :

Déballage Xiaomi 13 Lite 5G. Confirme que ce sera le changement de marque Xiaomi Civi 2✅ -6.55″, FHD+, AMOLED, 120Hz, 10bit, 1920Hz PWM, 1k nits, Dolby Vision

-Muflier 7 Gen 1

-50MP Sony IMX766 + 20MP Grand Angle + Macro 2MP

-32MP + 32MP grand angle

-4500mAh, 67W

-En affichage FPS#Xiaomi13Lite pic.twitter.com/UYF1vbSr7w — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) 12 février 2023

Xiaomi 13 Lite, caractéristiques et fiche technique divulguée

Considérant que la base sera le Xiaomi Civi 2, et aussi aux informations que nous disent les fuites de plus en plus complètes, nous pouvons radiographier un matériel hautement compensé pour un smartphone qui se faufilera dans les listes de recommandations de bons, beaux et bon marché mobiles de cette année 2023.

Pour commencer, le panneau sera de type AMOLED avec 6,55 pouces et une résolution FHD 1 080p, présentant des bords incurvés, un taux de rafraîchissement de 120 hertz et 10 bits de couleur, ainsi que 1 000 nits de luminosité maximale et, surprise, compatibilité avec Dolby Vision.

Le chipset sera un Qualcomm Snapdragon 7 Gen1 de 4 nanomètres, avec jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR4x et 128 ou 256 Go de stockage UFS 2.2.

En ce qui concerne les caméras, le double module avant avec deux capteurs de 32 mégapixels sera le protagoniste, ainsi qu’un triple système arrière avec un capteur principal Sony IMX766 de 50 mégapixels, ainsi qu’un ultra grand angle Sony IMX376K de 20 MP et un troisième objectif macro avec une résolution de 2 mégapixels.

Le lecteur d’empreintes digitales est intégré sous la dalle, la connectivité sera complète jusqu’en 5G et la batterie atteindra 4 500 mAh avec une charge rapide jusqu’à 67 watts, y compris le chargeur standard comme nous l’avons dit.

Sans aucun doute, un smartphone qui fera parler de son matériel bien compensé, mais surtout à cause de la triple caméra arrière et de la double caméra frontale pour des selfies superlatifs, qui sont finalement son aspect le plus différentiel… Nous va falloir patienter quelques jours ! jusqu’au MWC 2023 !



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :