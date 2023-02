Le nouveau mobile haut de gamme de Motorola casse Geekbench

Le nouveau Motorola Edge 40 Pro continue son chemin vers les magasins, donc après avoir été certifié et avoir commencé ses ventes en Chine sous le nom de Moto X40, on peut maintenant le voir avec son Snapdragon 8 Gen2 dans Geekbench.

Tout comme le Moto X40 de Chine, ce devrait être le Motorola Edge 40 Pro destiné à la coupe la plus « premium » d’Europe et d’Amérique.

Depuis un certain temps déjà, depuis fin 2022, on parle dans la plupart des salons et meetings d’un Motorola Edge 40 Pro qui n’a pas encore débarqué, et on sait que le nouveau fleuron de Motorola et Lenovo a déjà été certifié dans le principaux marchés mondiaux, déjà vendu en Chine sous le nom commercial de Moto X40 et également décrit par le géant au nom nord-américain comme « le SUV des téléphones portables » dans ses supports promotionnels.

Quoi qu’il en soit, loin de la Chine, nous l’attendons toujours, alors la plupart des médias continuent de traquer un téléphone mobile premium qui devrait être présenté de manière imminente, car le Mobile World Congress 2023 est déjà là et ses environs sont toujours un grand temps pour des nouvelles importantes dans l’industrie mobile.

Ces rumeurs de présentation à venir sont désormais alimentées par l’entreprise elle-même, car l’un des prototypes Edge 40 Pro a marqué Geekbench en démontrant sa puissance, mais surtout en confirmant un développement avancé qui anticiperait sûrement un atterrissage aussi proche à Barcelone.

Concernant les informations divulguées, le prototype comprend la carte mère « rtwo » qui identifie le Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, en plus d’une configuration avec 12 Go de RAM qui correspondra sûrement au modèle le plus avancé, puisqu’en Chine il existe en effet une version moins chère avec 8 Go de mémoire volatile.

Nous avons également vérifié qu’il exécute Android 13 et que les scores restent à 1 480 points dans le test monocœur, passant à 4 889 points si nous utilisons tous les cœurs du processeur San Diego.

Le nouveau Motorola Edge 40 Pro est désormais également prêt dans les versions internationales, en conservant la plate-forme matérielle que nous connaissons du Moto X40, mais avec les réserves habituelles en attendant sa présentation officielle.

Curieux que les tests aient été effectués dans Geekbench 5 et non dans la nouvelle version du test, Geekbench 6, qui est publiée et disponible depuis un certain temps.

Pour le reste, en termes de matériel, il n’est pas difficile de deviner qu’il répétera sûrement presque à cent pour cent tous les jalons d’un Moto X40 qui bénéficie d’un panneau pOLED de 6,7 pouces et d’une résolution FullHD + (2 400 x 1 080 pixels), avec un taux de rafraîchissement de 165 hertz et animé par ce Snapdragon 8 Gen2 que nous avons mentionné.

Les configurations de mémoire devraient être de 8 ou 12 Go de RAM et de 128, 256 ou 512 Go de stockage, avec une triple caméra de 50 mégapixels pour le capteur principal, ainsi qu’un ultra grand angle de 50 MP également et 12 supplémentaires. Téléobjectif MP avec zoom optique 2x.

À l’avant, il y aura une caméra selfie de 60 mégapixels, tandis que la connectivité sera la plus habituelle et la plus moderne avec une batterie de 4 600 mAh avec une charge rapide jusqu’à 125 watts.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :