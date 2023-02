Le traducteur Google est renouvelé de fond en comble : c’est tout ce qu’il comprend désormais

Google a préparé tout un ensemble de nouvelles fonctionnalités alimentées par l’intelligence artificielle qui changeront considérablement la façon dont Google Traduction fonctionne pour l’utilisateur. Nous vous dirons alors.

Google Translate s’améliore avec de nouvelles capacités d’IA

Google Traduction est un outil de référence pour les utilisateurs du monde entier depuis un certain temps. Son intégration dans notre utilisation quotidienne a même imprégné des applications comme Google Maps et nous a rendu la vie beaucoup plus facile lorsqu’il s’agit de traduire du texte à partir de photos et d’images grâce à son intégration avec Google Lens. C’est devenu quelque chose d’essentiel.

Désormais, ses capacités impressionnantes ont été augmentées avec tout un ensemble de nouveautés que le Big G a détaillées dans un article sur son blog. Apparemment, ceux de Mountain View ont davantage mis l’accent sur l’utilisation de l’intelligence artificielle pour étendre les capacités de leur traducteur, ce qui nous amène à en parler ci-dessous.

Ce sont les nouvelles du traducteur Google

Pour commencer, la traduction dans le contexte d’un mot dans une langue a été améliorée. Ceci est particulièrement utile avec les mots polysémiques, afin qu’ils puissent être mieux compris en référence à un contexte, une langue ou une situation. Les premières langues à les recevoir seront l’anglais, le français, l’allemand, le japonais et l’français.

La nouvelle mise à jour s’accompagne également d’une amélioration du contrôle gestuel, de sorte que vous pouvez sélectionner des textes avec moins de pressions et choisir une langue dans laquelle les traduire plus facilement d’un simple glissement, tout comme vous pouvez balayer l’écran d’accueil pour voir les traductions récentes.

Il aspire également à améliorer la lecture des traductions. Pour ce faire, Google a mis en place une police dynamique qui s’ajuste automatiquement au fur et à mesure de la saisie du texte. Il bascule également entre les traductions et les définitions du dictionnaire (lorsqu’elles sont disponibles) pour faciliter l’exploration de différentes significations.

33 nouvelles langues sont également ajoutées à l’application mobile, qui peut être téléchargée lorsqu’il n’y a pas de connexion Internet fiable ou disponible.

Enfin, Google annonce que les capacités de traduction des images sont étendues. Grâce à l’utilisation de l’apprentissage automatique, Google peut désormais fusionner du texte traduit avec des images complexes, de sorte qu’il semble beaucoup plus naturel. Il convient de noter que cette fonctionnalité semblera plus naturelle sur les téléphones Android dotés de plus de 6 Go de RAM.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :