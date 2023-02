realme 10 vs realme 10 Pro vs realme 10 Pro+, comparatif : voici le nouveau milieu de gamme realme pour 2023

Nous examinons et comparons la conception, l’affichage, la batterie et les caméras des realme 10 4G, realme 10 Pro 5G et realme 10 Pro+ 5G.

Nous comparons en profondeur les trois smartphones de la série realme 10 : le realme 10 4G, le realme 10 Pro 5G et le realme 10 Pro+ 5G

Au cours des deux derniers mois, realme a annoncé les nouveaux membres de sa nouvelle famille de terminaux milieu de gamme pour ce 2023, le realme 10. Cette nouvelle série de mobiles est composée de trois modèles : le realme 10 4G, le realme 10 Pro 5G et realme 10 Pro+ 5G, dont seul le premier est disponible à l’achat en France.

Ainsi, afin que vous puissiez décider lequel des trois convient le mieux au type d’appareil que vous recherchez, nous avons préparé une comparaison détaillée dans laquelle nous allons expliquer chacune des similitudes et des différences entre les trois smartphones realme.

Comparaison des fonctionnalités

Caractéristiques royaume 10 4G royaume 10 Pro 5G realme 10 Pro Pro+ 5G Dimensions 159,9 x 73,3 x 7,95 mm 163,7 x 74,2 x 8,1 mm 161,5 x 73,9 x 7,78 mm Poids 179 grammes 190 grammes 173 grammes Filtrer 6,4 pouces Super AMOLED Full HD+, 90 Hz, 1 000 nits 6,72 pouces Super AMOLED Full HD+, 120 Hz, 680 nits 6,7 pouces Super AMOLED Full HD+, 120 Hz, 800 nits Processeur MediaTek Helio G99 Qualcomm Snapdragon 695G octa core 2.2GHz MediaTek Dimensity 1080 5G octa-core 2,6 GHz RAM 4/6/8 Go LPDDR4x 8/12 Go LPDDR4X 8/12 Go LPDDR4X Système opératif interface utilisateur realme 3.0 basée sur Android 12 interface utilisateur realme 4 basée sur Android 13 interface utilisateur realme 4 basée sur Android 13 Stockage 128/256 Go UFS 2.2 extensible par microSD 128/256 Go UFS 2.2 extensible par microSD 128/256 Go UFS 2.2 extensible par microSD caméras arrière 50 MP (principal) f/1.8 + 2 MP (monochrome) f/2.4 108MP (principal) f/1.75 + 2 MP (portrait) f/2.4 108MP (principal) f/1.75 + 8 MP (ultra large) f/2.2 + 2 MP (macro) f/2.4 Caméra frontale 16MP f/2.0 16MP f/2.45 16MP f/2.45 Batterie 5 000 mAh

Charge rapide SuperVOOC 33W 5 000 mAh

Charge rapide SuperVOOC 33W 5 000 mAh

Charge rapide SuperVOOC 67W Autres 4G

Double SIM + micro SD

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.2

nfc

GPS

capteur d’empreintes digitales sur le côté

USB Type-C

Prise casque 3,5 mm 5G

Double SIM + micro SD

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.2

nfc

GPS

capteur d’empreintes digitales sur le côté

deux haut-parleurs stéréo

USB Type-C

Prise casque 3,5 mm 5G

Double SIM + microSD

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.2

nfc

GPS bi-fréquence

capteur d’empreintes digitales à l’écran

deux haut-parleurs stéréo

USB Type-C prix de départ 279 euros 237 euros pour changer A partir de 350 euros pour changer

Conception

Si nous parlons de la conception de ces trois terminaux, la première chose que vous devez savoir est que le realme 10 et le realme 10 Pro ont une esthétique très similaire, puisqu’ils optent pour un châssis en plastique avec des bords droits des deux côtés, qui Ils sont en aluminium, comme dans la partie supérieure et inférieure.

De son côté, le realme 10 Pro + a un châssis avec des bords incurvés sur les côtés et des bords droits en haut et en bas, ce qui lui donne un look plus premium.

Si nous analysons leurs dimensions, les trois téléphones sont très similaires, même s’il convient de noter que les realme 10 Pro et 10 Pro+ sont un peu plus grands que le modèle de base et que le realme 10 Pro + est le plus fin et le plus léger des trois, avec une épaisseur de 7,78 millimètres et un poids de 173 grammes.

Concernant sa partie avant, le realme 10 et le realme 10 Pro ont une lunette inférieure assez prononcée, quelque chose que nous n’avons pas trouvé dans le realme 10 Pro+, qui a des bords beaucoup plus serrés et tous les trois ont un trou dans l’écran pour loger le 16 MP caméra frontale, mais le realme 10 l’a situé dans le coin supérieur gauche tandis que dans les deux autres modèles, il est situé dans la partie centrale de l’écran.

L’arrière du realme 10 est très similaire, puisque tous les trois ont un module de caméra, double dans le cas des realme 10 et 10 Pro et triple dans le realme 10 Pro+, situé dans le coin supérieur gauche dans lequel les capteurs dépassent du châssis, faisant danser le terminal lorsque nous le posons sur une surface plane sans couvercle. À cet égard, vous devez savoir que le realme 10 Pro a une version exclusive de Coca-Cola qui a le logo de la marque de boisson gazeuse à l’extrême droite du dos et quelques cercles rouges entourant les capteurs.

Filtrer

Les trois membres de la série realme 10 sont équipés d’un panneau Super AMOLED avec une résolution Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et les principales différences entre eux se trouvent dans la taille de l’écran, son taux de rafraîchissement et le niveau de luminosité maximum.

Ainsi, le realme 10 dispose d’un écran d’une taille de 6,4 pouces, tandis que les realme 10 Pro et 10 Pro+ optent pour des dalles plus grandes, plus précisément de 6,7 pouces.

De plus, le realme 10 est le terminal avec le taux de rafraîchissement le plus bas, 90 hertz par rapport aux 120 hertz des deux autres smartphones, mais c’est aussi qu’il a une luminosité maximale plus élevée, 1 000 nits par rapport aux 680 nits et 800 nits du realme 10 Pro et du realme 10 Pro+, respectivement.

Matériel

Si l’on soulève le capot des trois realme 10, on constate que deux d’entre eux, le realme 10 et le realme 10 Pro+, disposent de processeurs de la firme MediaTek, tandis que le modèle intermédiaire est engagé sur un chipset signé Qualcomm.

Ainsi, le realme 10 est équipé d’un MediaTek Helio G99, un processeur milieu de gamme fabriqué en 6 nanomètres qui promet d’être 40% puissant et 20% plus efficace que le Snapdragon 680 qui montait le realme 9, le realme 10 Pro parie par le Qualcomm Snapdragon 695G 5G, un chipset à huit cœurs avec une fréquence maximale de 2,23 Ghz et le realme 10 Pro+ a un MediaTek Dimensity 1080 5G, un processeur à huit cœurs « premium » composé de deux cœurs Cortex. se déplacent à 2,6 GHz et six cœurs Cortex-A55 à 2 GHz, et cela est accompagné d’un GPU Mali-G68.

En ce qui concerne la mémoire, le realme 10 est disponible en trois versions de RAM de 4, 6 et 8 Go de type LPDDR4X et le realme 10 Pro et Pro+ en deux variantes de 8 Go et 12 Go également de type LPDDR4 et en terrain de stockage interne, les trois terminaux disposent de deux versions de mémoire interne de 128 et 256 Go de type UFS 2.2 qui peuvent être étendues avec des cartes microSD. En ce sens, sachez que la seule version du realme 10 4G qui arrivera en France est celle avec 8 Go de RAM et 129 Go de stockage interne.

Batterie

Dans la section autonomie, les trois mobiles partagent une grande batterie de 5000 mAh et la grande différence dans cette section se trouve dans la vitesse de charge rapide, puisque dans le realme 10 4G et 10 Pro 5G c’est 33W et dans le realme 10 Pro+ 5G est de 67W.

Logiciel

Dans le domaine des logiciels, les principales différences entre les trois terminaux sont que le realme 10 4G a realme UI 3.0 basé sur Android 12, tandis que les modèles supérieurs sont livrés avec realme UI 4.0 avec Android 13.

Cela fait que le realme 10 Pro et le realme 10 Pro+ ont une série de fonctions que nous ne trouverons pas dans le modèle de base, comme un mode ultra-volume qui vous permet d’avoir une puissance supplémentaire lors de l’écoute de l’audio, la possibilité de changer le taille des dossiers depuis l’écran d’accueil ou un centre de contrôle repensé avec lequel vous pouvez trouver rapidement les principaux paramètres et dans lequel une carte avec votre application de streaming musical est toujours ouverte.

Les trois mobiles de la série realme 10 disposent également d’une fonctionnalité pratique de RAM virtuelle qui vous permettra d’étendre la RAM de votre appareil en utilisant une partie de sa mémoire interne.

appareils photo

Dans la section photographique, le realme 10 et le realme 10 Pro sont engagés dans un double module de caméra arrière, tandis que le realme 10 Pro+ dispose d’un triple module de caméra avec un capteur ultra grand angle, qui n’est pas présent dans les deux autres des modèles.

Tout d’abord, le realme 10 4G est équipé d’un double module caméra arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture focale f/1.8 et d’un capteur monochrome de 2 mégapixels avec une ouverture focale f/2.4. De son côté, le realme 10 Pro dispose d’un capteur principal de 108 mégapixels, en particulier le Samsung HM6, avec une ouverture focale f/1,75 et d’un capteur macro de 2 mégapixels avec une ouverture focale f/2,4.

Enfin, le realme 10 Pro+ monte le même capteur principal que le modèle précédent, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels avec une ouverture focale f/2.2 et un capteur macro de 2 mégapixels avec une ouverture focale f/2.4.

En ce qui concerne la caméra frontale, les trois realme 10 ont un capteur de 16 mégapixels, mais avec une ouverture focale différente, puisque dans le realme 10 c’est f/2.0 et dans les realme 10 Pro et Pro+ c’est f/2.45.

