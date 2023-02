Le clavier Google devient plus personnalisable avec sa dernière mise à jour : voici ce qui change

Google déploie une nouvelle version de Gboard pour les bêta-testeurs qui rendra votre clavier Android encore plus personnalisable.

Gboard subit l’une de ses plus grandes refontes à ce jour.

Gboard est sans aucun doute l’un des meilleurs claviers pour Android. Le clavier Google regorge d’astuces pour en tirer le meilleur parti, ainsi que pour accélérer la frappe. Pour beaucoup d’entre nous qui utilisons Android au quotidien, on ne peut que dire que c’est un outil absolument essentiel.

Gboard fait l’actualité aujourd’hui pour la refonte de sa barre d’outils, une information parue sur 9to5Google. Apparemment, le Big G travaillait sur cette refonte depuis août dernier, et il commence à toucher certains utilisateurs du programme de test bêta.

Il en va de même pour les changements de Gboard

A partir de maintenant, tous les raccourcis de la barre d’outils sont situés sur des boutons avec une forme extérieure. Vous pouvez avoir jusqu’à 6 raccourcis clavier sur le clavier, tandis que le bouton qui restait à l’extrême gauche du clavier a été remplacé par une icône affichant une grille 2×2. Ce bouton affiche et masque l’intégralité du panneau de raccourcis, au lieu de la bande que vous voyez normalement.

Vous pouvez également désormais personnaliser l’emplacement du microphone et placer le raccourci de votre choix, ce qui porte le nombre total d’emplacements personnalisables à six au total. Cependant, vous n’êtes pas obligé de remplir tous les champs. Vous ne pouvez avoir qu’un seul raccourci sur la barre d’outils avec cette nouvelle fonctionnalité.

Pour personnaliser les raccourcis, il suffit d’appuyer longuement sur l’un d’entre eux et de faire glisser, comme cela a été fait jusqu’à présent, jusqu’à l’endroit où vous souhaitez les placer.

Dans un autre ordre d’idées, Google a également renommé le menu Avancé en Confidentialité. L’affichage de l’icône de l’application a été déplacé vers les Préférences dans le cadre de cette nouvelle direction, tandis que la personnalisation s’appellera désormais Personnaliser pour vous. Il existe également une fonction appelée Améliorer pour tout le monde et les explications de chaque section ont été essayées pour clarifier et rendre plus compréhensible. Dans cette section Confidentialité, vous pouvez également supprimer les mots appris.

