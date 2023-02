Privacy Sandbox commence à atteindre les premiers androïdes : qu’est-ce que c’est et à quoi ça sert

Certains utilisateurs d’appareils mis à jour vers Android 13 seront les premiers à pouvoir tester les nouvelles mesures de confidentialité d’Android.

Privacy Sandbox comprend une série de mesures visant à limiter l’accès aux données par les applications

Un an exactement s’est écoulé depuis que Google a annoncé Privacy Sandbox, sa dernière initiative visant à renforcer la confidentialité des utilisateurs d’Android et du Web, grâce à des mesures consistant à introduire de nouvelles solutions publicitaires qui limiteront l’accès aux données sensibles, comme la suppression des identifiants uniques.

Un an et plusieurs versions précédentes plus tard, Google a enfin commencé à déployer Privacy Sandbox parmi les premiers appareils Android, comme l’entreprise elle-même l’a confirmé via son blog officiel.

La version bêta de Privacy Sandbox débarque sur Android

Google explique que, tout au long de cette dernière année, il a travaillé main dans la main avec l’industrie dans le but de tester ces technologies visant à limiter l’accès aux données des utilisateurs sans causer de problèmes à l’industrie de la publicité numérique.

Grâce à ce travail, de nouvelles API ont été implémentées dans le système d’exploitation, conçues avec la confidentialité comme noyau. Ces API arrivent avec la première version bêta de Privacy Sandbox sur un « nombre limité d’appareils avec Android 13 », et au fil des semaines, elles se propageront à d’autres appareils.

Les personnes choisies pour participer à la bêta recevront une notification et pourront décider de rejoindre ou non le programme. S’ils décident de participer, ils verront une nouvelle section « Privacy Sandbox » dans les paramètres de leur appareil, qui leur permet de gérer les intérêts que les applications utilisent pour afficher des publicités pertinentes.

Ces intérêts sont estimés par le système d’exploitation Android en fonction des habitudes d’utilisation de l’appareil de chaque utilisateur. A tout moment, ils peuvent être bloqués au cas où ils ne conviendraient pas aux préférences de chacun.

Google estime que s’éloigner du suivi des données des utilisateurs et du partage des données des utilisateurs entre les applications est une étape essentielle pour faire progresser la publicité numérique et préserver la confidentialité. Pour cette raison, ils pensent que l’arrivée de Privacy Sandbox peut marquer un avant et un après dans l’industrie, et ils sont convaincus que de plus en plus de développeurs, de marchés et de régulateurs décident de travailler main dans la main avec la société de moteurs de recherche pour continuer à promouvoir cette initiative. .

