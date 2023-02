Carl Pei examine OnePlus 11, dit qu’il n’a «pas de véritable identité»

Le co-fondateur de OnePlus, qui a rejoint sa propre entreprise, a récemment plongé ses orteils dans le monde des critiques de smartphones. Auparavant, Carl Pei a vérifié le dernier iPhone et a partagé ses réflexions à ce sujet. Maintenant, il est de retour pour examiner la dernière version de son ancienne société, le OnePlus 11.

Son avis au téléphone a duré 12 minutes. Et Car a passé en revue ses réactions au logiciel et au matériel du téléphone. Au début, il a dit beaucoup de choses gentilles sur le OnePlus 11. Selon la critique, Carl pense que le « beau ». Cependant, il a également souligné que le téléphone n’avait « pas d’identité réelle ».

Carl critique certaines coupures de coin évidentes de OnePlus 11

Les détails et le design du OnePlus 11 ont réussi à étonner Carl Pei. Il était assez satisfait des textures de sous-location de la caméra. Et il aimait la façon dont les bords du téléphone rendaient l’appareil plus fin qu’il ne l’était en réalité. Cependant, toutes les coupures de coin évidentes étaient évidentes pour Carl.

Il a remarqué que le module de caméra semblait être connecté aux rails du téléphone. Mais ce n’est pas le cas. Carl est même allé de l’avant et a souligné que le placement des boutons du téléphone était mal aligné. Pourtant, il est fréquemment revenu sur la sensation globale de qualité supérieure du OnePlus 11.

Le logiciel est l’endroit où Carl est devenu plus critique. C’était la première fois qu’il utilisait Oxygen OS depuis qu’il était passé à la base de code de Color OS. Selon lui, le mouvement est déroutant. Il n’est pas facile pour lui de comprendre pourquoi OnePlus prendrait quelque chose qui fonctionnait et gâcherait la formule.

Carl a également souligné différents problèmes dans la convivialité du logiciel. Cela inclut les problèmes d’ouverture du tiroir de l’application. De plus, il a remarqué que les blocs de texte étaient manifestement conçus en pensant aux caractères chinois.

Dans l’ensemble, Carl dit que le OnePlus 11 est un excellent téléphone dans l’ensemble. Mais il n’a « pas d’identité réelle ».