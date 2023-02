Ce n’est pas ce à quoi vous vous attendiez, mais le thermomètre de votre Samsung Galaxy Watch5 vous servira à quelque chose très bientôt

La nouvelle fonctionnalité s’appelle « Cycle Tracking » et a été créée en partenariat avec Natural Cycles, afin d’aider toutes les femmes à suivre leurs cycles menstruels et à mieux contrôler leurs périodes de fertilité.

Le puissant algorithme Natural Cycles arrivera très bientôt sur la Galaxy Watch5.

Comme cela s’était déjà produit à l’époque avec les capteurs de pression artérielle et ECG de la Galaxy Watch, la vérité est que Samsung a annoncé avec la Galaxy Watch5 et la Galaxy Watch5 Pro l’intégration d’un nouveau thermomètre infrarouge qui est un pionnier dans l’industrie, mais que Malheureusement, il n’a pas encore pu être utilisé pour déterminer notre température corporelle car le géant sud-coréen ne dispose pas des autorisations sanitaires dont il a besoin.

Dans tous les cas, force est de reconnaître que ce thermomètre est utilisé dans la Galaxy Watch5, fût-ce de manière transparente, et c’est que les ingénieurs de la firme basée à Séoul ont apporté au suivi du sommeil de nouvelles améliorations liées à la température corporelle.

Ce ne sera pas la seule fonctionnalité qui fera usage de ce capteur de température infrarouge, et c’est que pendant que Samsung attend les certifications qui lui permettent d’en profiter directement, une association récente avec Natural Cycles va lui permettre de mettre une santé capteur à bon escient totalement sous-utilisé qui permettra très prochainement aux femmes de mieux contrôler leurs cycles menstruels et leurs périodes de fertilité.

La Galaxy Watch5 aura bientôt un suivi complet du cycle de fertilité des femmes

La nouvelle option s’appelle Cycle Tracking et sera intégrée à Samsung Health tout au long du deuxième trimestre 2023, en utilisant ce capteur de température pour fournir plus d’informations à l’algorithme breveté par Natural Cycles, probablement le meilleur du marché actuel qui utilise des appareils mobiles pour déterminer l’état de fécondité des femmes.

En fait, ce ne sera pas la première incursion de la populaire application Natural Cycles dans le catalogue des wearables, puisque la société de développement avait déjà accepté à l’époque d’apporter son algorithme à l’anneau intelligent Oura Ring, qui utilise également un capteur de température, pendant l’année écoulée 2022.

Il n’est donc pas rare de les voir désormais sur une smartwatch, encore moins sur la Galaxy Watch, d’autant plus que Samsung concentre les possibilités de ses montres sur le suivi de la santé, et justement pour cette raison on a affaire à l’une des smartwatches avec le plus grand nombre de capteurs et informations potentielles collectées.

L’application Natural Cycles a aidé des millions de femmes à travers le monde à gérer leur fertilité, et ce partenariat permettra à Samsung de tirer parti de notre technologie de fertilité pour offrir pour la première fois un suivi du cycle basé sur la température via une montre intelligente. Dr Raoul Scherwitzl, co-fondateur et co-PDG de Natural Cycles.

Samsung veillera à ce que les données soient cryptées et ne quittent pas l’appareil, tandis que la nouvelle option de suivi du cycle élargira considérablement les fonctions de suivi du cycle menstruel, étant désormais en mesure d’effectuer une surveillance complète qui aide les femmes à déterminer leur état de fertilité, presque comme un contraceptif naturel .

Cette nouvelle fonctionnalité a été enregistrée auprès de la FDA aux États-Unis, tandis qu’en Corée du Sud, il semble que Samsung dispose déjà des autorisations nécessaires des agences de santé locales. Pour l’instant, Cycle Tracking continuera à être développé et testé pendant encore quelques mois, mais il arrivera au deuxième trimestre 2023 dans tous ces pays :

Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Corée, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie , Slovaquie, Slovénie, France, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis.

