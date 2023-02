Projecteur XGODY Sail-1 réduit de 40 % !

Avec l’émergence de téléviseurs de haute qualité et abordables, il a semblé pendant un certain temps que l’ère des projecteurs touchait à sa fin pour les utilisateurs à domicile. Mais même les téléviseurs grand écran ne peuvent tout simplement pas rivaliser avec la compétence magique des projecteurs pour évoquer des images incroyablement grandes sur une courte distance de diffusion. Et la taille des projecteurs portables leur permet d’être emportés presque n’importe où. Ainsi, vous pouvez profiter de l’expérience home cinéma même en déplacement. Et aujourd’hui, nous avons pour vous un projecteur comme ça, le XGODY Sail-1 avec une réduction alléchante de 40% sur Amazon.

Alors, quelles sont les principales caractéristiques et points forts de XGODY Sail- 1 ? Eh bien, pour commencer, sa polyvalence, car il peut fonctionner seul assez facilement. Le projecteur est livré avec le système d’exploitation Android 11 TV intégré afin que vous puissiez directement télécharger et installer tous les services de streaming importants, de Youtube à Neflix, Amazon Prime ou Hulu. Pas besoin de sources connectées externes. Mais bien sûr, l’option est toujours sur la table et vous pouvez facilement utiliser le Wi-Fi bi-bande pour AirPlay/Miracast ou la connexion Bluetooth. Et avec le haut-parleur 5W intégré, vous aurez également un son de base solide.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

https://www.youtube.com/watch?v=eCPvzOWFgdg



Petit mais puissant compagnon

XGODY Sail-1 a ​​également de bonnes spécifications techniques de base sur la ligne. Il peut fournir une résolution native de 1080p avec un rapport de contraste de 15 000:1 et une luminosité de 700 lumens ANSI. Bien sûr, avec toutes les options de correction trapézoïdale et de zoom pour une utilisation portable. Il est également livré avec un moteur optique entièrement fermé pour une meilleure protection contre la poussière et un système de refroidissement très puissant. Avec lui, le bruit est réduit au minimum et sera inférieur à 35 dB. Les commandes sont également simplifiées grâce à la télécommande infrarouge avec prise en charge des commandes vocales via Google Assistant.

Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer ? Un projecteur portable puissant avec une petite taille et de nombreuses fonctionnalités est tout de suite attrayant. Mais nous pouvons le rendre instantanément encore meilleur. Parce que vous pouvez trouver XGODY Sail-1 sur Amazon avec une réduction de 30 %, que nous pouvons augmenter avec un autre coupon de réduction jusqu’à 40 %. Suivez simplement le lien et économisez 160 $ ​​par rapport au prix officiel. Alors qu’est-ce que tu attends ?