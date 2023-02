Cela fait 12 ans mais vous pouvez enfin jouer à Mega Man X sur Android

Et Capcom a enfin tenu sa promesse, 12 ans plus tard… La remasterisation très attendue de Mega Man X qui s’amusait déjà sur iPhone il y a une dizaine d’années arrive sur Android !

Mega Man X est l’un des jeux ‘rétro’ les plus attendus sur Android, 12 ans pas moins.

À ce stade, ce n’est un secret pour personne que les téléphones mobiles et les jeux vidéo ont toujours été voués à se comprendre, même si la vérité est que l’atterrissage sur iOS et Android de certains des titres les plus acclamés de l’histoire change radicalement le secteur, maintenant avec plein de super jeux gratuits en mode free-to-play adaptés aux écrans tactiles et de nombreux classiques rétro débarquant sur les plateformes mobiles pour continuer à réussir parmi les plus nostalgiques.

Le cas de Mega Man X sera certainement le cas, qui ne sera pas le premier titre inspiré de Mega Man que l’on voit sur Android, mais il remplira la promesse faite par Capcom il y a 12 ans, et c’est que la société japonaise avait a en effet annoncé à de nombreuses reprises ces dernières années que Mega Man X serait également adapté à Android sous la forme d’un remaster.

Et c’est que ce jeu était déjà disponible sur iOS il y a une éternité, une dizaine d’années, mais comme nous l’ont dit les amis d’Android Police, il n’avait jamais été mis à la disposition des utilisateurs de la plateforme Google jusqu’à présent, des utilisateurs qui auront C’est vrai , il faut passer par la case si l’on veut profiter de cette remasterisation plébiscitée.

Télécharger MEGA MAN X (sur Google Play) | 9,99 €

Comme vous avez pu le voir, Capcom a publié le jeu sans changements par rapport à la version iOS, et son prix est de 9,99 euros en Europe pour ceux qui veulent se souvenir des longues heures devant la console dans les années 90.

Il s’agit en fait d’un classique de la SNES, la Super Nintendo pour amis, qui a été lancée en 1993 et ​​gardera son nom intact, bien que le gameplay et les graphismes aient été un peu modifiés pour son lancement sur iOS et Android.

En fait, bien qu’il soit visuellement assez agréable et dispose d’un mode plein écran, vous ne verrez pas les pixels de l’original SNES, ce que les plus puristes détesteront sûrement.

Le gameplay est comme prévu et connu, et le jeu est très agréable sur Android, bien que des options immersives aient été supprimées de l’expérience, comme nos actions affectant les combats contre les boss finaux.

De plus, le jeu original sorti pour la console Nintendo a rendu l’expérience immersive en affectant les actions avant les combats de boss finaux dans les étapes ultérieures, quelque chose qui a été perdu sur les plates-formes mobiles rendant le jeu complètement agréable mais l’expérience pas si égale à celui que nous connaissions.

De son côté, la bande-son est quasiment identique à l’original, et les commandes tactiles sont assez bonnes pour ne pas rater les manettes de jeu, qui sont 100% incompatibles avec la connectivité filaire et Bluetooth.

Galerie de captures d’écran de Mega Man X

Dans le titre publié sur Google Play, il sera possible d’ajuster la difficulté pour pouvoir se mettre au défi personnellement, ainsi que d’utiliser une nouvelle section de réalisations qui nous encouragera à continuer à jouer.

Sans aucun doute, et même si 12 ans plus tard certains ont déjà été oubliés, ce portage de Mega Man X fera partie des jeux de l’année sur Android, du moins dans le catalogue des titres rétro auxquels on pourra jouer en natif et sans émulateurs sur nos portables. .

C’est très cher, oui, mais je doute que la plupart des fans de la saga puissent résister… Ici nous vous laissons le lien vers le Play Store !

Télécharger MEGA MAN X (sur Google Play) | 9,99 €

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :