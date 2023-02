La Chine snobe les États-Unis et parlemente avec l’Europe

Une guerre froide se prépare entre la Chine et les États-Unis et ce n’est pas une surprise, elle se prépare depuis longtemps. Bien sûr, les deux régions entretiennent des relations tendues depuis l’arrivée au pouvoir de l’administration Trump. Malheureusement, le président américain Biden n’est pas non plus un fan de la Chine, donc rien n’a beaucoup changé après le départ de Trump. Ce n’est que récemment que les États-Unis ont dû abattre ce qu’ils appellent un « ballon espion », mais la Chine affirme qu’il s’agit d’un ballon météo. Cependant, la Chine affirme qu’elle ne se concentre plus sur les États-Unis. Le pays vient de le prouver avec ses nouvelles exportations vers l’Europe.

La Chine livre le premier projet ferroviaire urbain au Portugal

Le CRRC a organisé la première livraison de trains et une « journée portes ouvertes » à la station de métro Trindade à Porto, au Portugal. C’est l’exportation de la Chine vers les pays de l’UE. La première « apparition » du premier projet ferroviaire urbain au public. Le coût de ce train est de 50 millions d’euros.

La nouvelle rame de métro a été conçue conjointement par CRRC Tangshan Company et Porto Metro Company. Il a les caractéristiques de légèreté, de faible consommation d’énergie et d’intelligence. Il suit la philosophie de conception de l’intelligence verte, du confort et de la sécurité. Il s’agit d’un nouveau type de rame de métro conforme aux réglementations européennes.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Les nouvelles rames de métro seront compatibles avec les anciennes rames circulant sur le parcours de Porto. Une fois fonctionnels, les trains amélioreront considérablement l’efficacité du réseau de métro de Porto, réduiront les coûts d’exploitation et rendront le transit plus pratique et confortable pour les résidents de Porto.

En plus des rames de métro exposées aujourd’hui, quatre autres arriveront à Porto en avril. La société de métro a terminé les préparatifs nécessaires pour s’assurer que les trains et les équipements actuels sont compatibles. Il est prévu d’entrer en service en mai après le test. La nouvelle rame pourra circuler non seulement sur le tracé existant mais également sur la future ligne de métro.

Selon le ministre portugais de l’Environnement Duarte Cordeiro, 18 nouvelles rames de métro en provenance de Chine arriveront et seront mises en service les unes après les autres. Cela améliorera la capacité des passagers du métro et améliorera l’expérience de voyage des habitants de Porto.