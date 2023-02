Huawei se confie à l’Ile dynamique de l’iPhone : son prochain mobile aura sa propre île

Tout semble indiquer que l’un des prochains smartphones phares de Huawei disposera d’un îlot dynamique dans le plus pur style iPhone 14 Pro.

La fameuse île dynamique sur un iPhone 14 Pro

Les premières données connues sur la prochaine série de smartphones Huawei ont révélé que la société chinoise envisage d’intégrer l’une des caractéristiques les plus caractéristiques de la série iPhone 14 Pro dans ses téléphones mobiles : l’îlot dynamique. Comme nous l’avons appris grâce aux gens de HuaweiCentral, l’entreprise développerait sa propre implémentation de l’île dynamique.

Une telle fonction devrait faire ses débuts pour la première fois avec la nouvelle famille Huawei Nova 11, qui devrait être lancée en Chine au milieu de cette année.

Le Huawei Nova 11 aurait sa propre « île dynamique »

Apparemment, la nouvelle série Huawei Nova 11 intégrerait quelques changements esthétiques par rapport à la famille Nova 10 lancée en France à la fin de l’année dernière. Le plus frappant serait le remplacement du trou individuel de l’écran, par un composé de plusieurs capteurs, qui intégrerait également différentes fonctions via un logiciel, d’une manière similaire à ce que l’on peut trouver dans l’îlot dynamique de l’iPhone 14 Pro .

Comme dans le modèle d’Apple, la solution de Huawei permettrait également d’afficher des informations de part et d’autre du trou, et donnerait à l’utilisateur la possibilité d’interagir avec l’interface spécialement conçue pour cette famille d’appareils.

Source citée mentionne également que la série Huawei Nova 11 sera équipée d’un processeur de la série Snapdragon 8, et qu’elle aura le système d’imagerie XMAGE que l’on retrouve également dans d’autres modèles récents de la société, comme le Huawei Mate 50 Pro.

Pour l’instant, Huawei ne s’est pas prononcé sur l’arrivée de ces nouveaux appareils. Si l’on tient compte de l’historique de l’entreprise, il est fort probable que les appareils seront présentés cet été en Chine, et qu’ils débarqueront sur le marché mondial quelques mois plus tard, vers la fin de l’année. Par conséquent, plusieurs mois de rumeurs et de fuites nous attendent encore.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :