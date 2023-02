Ces 19 modèles Samsung seront compatibles avec Camera Assistant, l’application pour améliorer votre appareil photo mobile

En plus du Galaxy S22, les séries Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy S23, Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip recevront également la nouvelle version de Camera Assistant.

L’application Camera Assistant arrive très bientôt sur le Samsung Galaxy S21

À la fin de l’année dernière, Samsung a annoncé une nouvelle application d’appareil photo pour les utilisateurs mobiles Galaxy appelée Camera Assistant qui améliore les photos que vous prenez avec votre terminal grâce à une série de paramètres supplémentaires que vous ne trouverez pas dans l’application d’appareil photo stock de la société coréenne .

Jusqu’à présent, cette application d’appareil photo n’était disponible que pour les smartphones de la série Galaxy S22, mais Samsung a maintenant confirmé qu’un total de 19 appareils Galaxy prendront en charge Camera Assistant.

Ce sont tous les téléphones Samsung Galaxy où vous pouvez utiliser l’application Camera Assistant

Comme nous l’a confirmé SamMobile, le géant coréen a profité du lancement de la nouvelle version de Camera Assistant, pour annoncer que cette application caméra atteindra 16 autres terminaux de la famille Galaxy.

Ainsi, les 19 téléphones Samsung haut de gamme qui seront compatibles avec Camera Assistant sont les suivants :

La nouvelle version de Camera Assistant comprend une série de nouvelles fonctionnalités vraiment intéressantes telles que des commandes granulaires pour régler la netteté de l’image, la vitesse de capture de l’image et la minuterie, trois nouvelles options pour lisser l’image : Off, Medium (50%) et Élevé (100 %) et la possibilité de capturer une série d’images en rafale, un GIF ou une vidéo en maintenant ou en faisant glisser le bouton de l’obturateur à l’écran.

En ce sens, nous devons également souligner que Camera Assistant vous permet de régler la vitesse d’obturation en fonction de trois paramètres : Priorité à la vitesse, Équilibré et Priorité à la qualité. Avec le premier, vous pouvez configurer cette application pour appareil photo afin qu’elle active l’obturateur dès que votre doigt touche ledit bouton.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :