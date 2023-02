Ces 5 Samsung Galaxy haut de gamme recevront très prochainement One UI 5.1

Selon l’opérateur canadien Fido, la mise à jour vers One UI 5.1 commencera à être déployée le 22 février sur les Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4.

Le Samsung Galaxy Z Fold4 recevra, ce mois-ci, la nouvelle version de la couche logicielle de Samsung, One UI 5.1

Le premier jour de février, Samsung a célébré son premier Galaxy Unpacked de l’année, un événement au cours duquel il a présenté à la société non seulement sa nouvelle famille de produits phares non pliables pour ce 2023, le Samsung Galaxy S23, mais aussi la nouvelle version de sa couche de personnalisation pour les mobiles Android, One UI 5.1.

Et bien voilà, une nouvelle fuite vient de révéler que les cinq premiers terminaux, en plus du Galaxy S23, à recevoir One UI 5.1 seront les trois Samsung Galaxy S22, le Galaxy Z Fold4 et le Galaxy Z Flip4.

One UI 5.1 arrivera ce mois-ci sur les Samsung Galaxy S22, Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4

Comme ils nous le disent de SamMobile, l’opérateur canadien Fido a confirmé via son forum officiel que la mise à jour de One UI 5.1 sera publiée le 22 février sur les Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 du pays nord-américain.

Cela indique qu’il atteindra très probablement également les modèles des autres régions du monde entre fin février et début mars 2023.

Cette nouvelle mise à jour One UI, basée sur Android 13, est dotée de nouvelles fonctionnalités telles qu’un moyen plus simple de choisir entre deux profils de couleurs pour les selfies, un accès plus rapide à l’application Expert RAW Camera, un nouvel album de famille partagé dans l’application native Gallery, la possibilité d’enregistrer des captures d’écran dans un dossier personnalisé, une remasterisation d’image améliorée, de nouveaux widgets de batterie et météo, une foule de paramètres supplémentaires pour les modes et routines Bixby, l’arrivée de la collaboration en direct sur Samsung Notes et des fonctionnalités améliorées comme Samsung DeX (avec fenêtre améliorée gestion) et Bixby Text Call.

Si vous possédez l’un de ces 5 Samsung Galaxy et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans le menu Paramètres de votre smartphone. Dès qu’elle est disponible, vous pouvez appliquer cette mise à jour en cliquant sur le bouton Télécharger et installer.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :