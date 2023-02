L’une des meilleures nouveautés du Galaxy S23 arrivera bientôt sur d’autres mobiles Samsung

Le nouveau Samsung Galaxy S23 vous permet de désactiver temporairement la charge de la batterie lorsque le chargeur est branché. Cette fonctionnalité sera bientôt disponible sur un plus grand nombre d’appareils.

Jouer à un jeu de course sur un Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung a présenté One UI 5.1 avec son nouveau Galaxy S23, en tant que nouvelle version de son logiciel visant à incorporer de nouvelles fonctionnalités permettant de tirer le meilleur parti des capacités de cette nouvelle série de terminaux. Certains, cependant, finiront par atteindre d’autres modèles de la firme via une future mise à jour, avec laquelle Samsung prévoit d’apporter ses dernières avancées dans le domaine des logiciels à un public plus large.

Récemment, nous avons pu découvrir une fonction spécifique qui, après ses débuts avec le Galaxy S23, finira par atteindre d’autres téléphones mobiles de la société sud-coréenne. En fait, il est aujourd’hui déjà disponible dans certains de ses modèles les plus récents, avant la famille Galaxy S23.

Vous pouvez désactiver la charge de la batterie avec le chargeur branché sur votre Samsung Galaxy A, Galaxy S ou Galaxy Z

La fonction en question est intégrée à l’application Samsung OneUI Game Booster, qui permet d’activer ou de désactiver certains paramètres liés à l’expérience de jeu avec les appareils. Il est disponible dans le menu des paramètres de Game Booster, sous l’option appelée « Pause USB Power Delivery ».

Une fois activée, cette option désactive la charge de la batterie lors de la lecture, tandis que le chargeur est connecté au mobile. De cette façon, l’appareil s’alimente directement du chargeur au lieu de l’utiliser pour charger la batterie, l’empêchant de surchauffer et de se dégrader plus rapidement.

Pour utiliser cette fonctionnalité, Game Booster version 5.0.03.0 ou supérieure est requise. La mise à jour de l’application peut être téléchargée via le Galaxy Store.

Bien que tout semblait indiquer qu’il s’agirait d’une fonction exclusive des modèles de la série Galaxy S23, il a été confirmé que des téléphones tels que le Samsung Galaxy A73, le Samsung Galaxy Z Fold2, le Galaxy Z Fold3, le Galaxy Z Fold4 et les modèles de la série Galaxy S21 Ils affichent déjà cette fonctionnalité dans les paramètres de Game Booster.

Il semblerait donc que Samsung ait l’intention d’étendre la disponibilité de cette fonctionnalité à un assez grand nombre d’appareils de ses différentes séries au sein de la famille Galaxy. Pour le moment, oui, il n’a pas révélé quand il sera disponible pour tout le monde.

Galaxy S23

Marque Samsung Nom alternatif Galaxy S23 Date de sortie 17-02-2023 Prix ​​959€

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :