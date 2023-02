Le nouvel iMac 2023 comportera une puce M3 pour une puissance ultime

Apparemment, Apple retarde le lancement de son nouvel iMac 2023 au dernier semestre 2023. Mark Gurman de Bloomberg a révélé cette nouvelle. Dans sa récente newsletter, il révèle que la société envisage d’abandonner son idée d’intégrer la puce M2 dans son nouvel iMac Pro. Au lieu de cela, le géant de la technologie travaille à la sortie de l’appareil phare avec une puce M3.

Cependant, nous n’avons pas encore reçu la date exacte de sortie du nouvel iMac de la société. De plus, nous n’avons aucune information sur les fonctionnalités possibles. M. Gurman écrit,

« Je n’ai rien vu qui indique qu’il y aura un nouvel iMac jusqu’à la génération de puces M3, qui arrivera d’ici la fin de cette année au plus tôt ou l’année prochaine. Donc, si vous voulez vous en tenir à l’iMac, vous n’aurez qu’à rester assis.

Le nouvel iMac 2023 sera très puissant…

Auparavant, des rumeurs suggéraient que l’appareil aurait une puce M2. Cela indique que l’entreprise a l’intention de le rendre puissant. Maintenant, la société a changé son plan et va introduire la puce M3. TSMC développera la puce M3 pour Apple, grâce à son dernier procédé 3 nm.

En fin de compte, les utilisateurs peuvent profiter de l’efficacité énergétique et des améliorations de performances dans le nouvel iMac 27. De plus, cette puce devrait également être utilisée dans le nouveau MacBook Air qui sera sur le marché au second semestre de l’année en cours. La même puce sera également intégrée aux futurs MacBook et Mac Mini.

Il convient de mentionner que la puce M2 a été construite sur un processus 5 nm de deuxième génération de TSMC. Plus tôt, la société a sorti son iMac en 2021 avec la puce M1. L’iMac 2021 ultra-fin est disponible en sept couleurs : jaune, vert, bleu, argent, rose, orange et violet.

Pour l’instant, c’est le seul iMac disponible en magasin. La raison en est qu’Apple a abandonné ses iMac et iMac pro 27 pouces basés sur Intel. Gurman dit que le plus grand iMac pourrait revenir, mais il n’y a aucune nouvelle à leur sujet. De même, la question « Quand le nouvel iMac sort-il ? » reste toujours valable. La nouvelle date de sortie de l’iMac restera un mystère jusqu’à ce que la société en parle.