8 nouveaux jeux de ces dernières semaines qui valent la peine d’être essayés

Si vous en avez marre des jeux habituels, essayez ces 8 jeux récemment arrivés sur Google Play.

Devil Hunter Idle est l’un des nouveaux jeux sur le Play Store qui vaut la peine d’être essayé

Si vous plongez habituellement dans le Google Play Store à la recherche de nouveaux jeux gratuits pour Android en tout genre, vous êtes au bon endroit car aujourd’hui nous avons sélectionné pour vous les meilleurs nouveaux jeux qui sont arrivés sur le Google store ces dernières semaines et nous vous les apportons pour que vous puissiez les essayer.

A cette occasion, nous avons préparé une liste de 8 nouveaux jeux pour Android que vous ne devez pas ignorer car ils sont tous très addictifs et divertissants.

Pompom : le grand sauvetage spatial

Le premier titre de cette liste est Pompom: The Great Space Rescue, un jeu de plateforme amusant dans lequel vous devez aider Pompom le hamster à déplacer des plateformes et d’autres objets autour de lui afin qu’il puisse vaincre ses ennemis et vaincre le Capitaine Gato et sa bande.

Pour ce faire, vous devrez placer des quais, construire des ponts, ouvrir des chemins à travers les sous-bois ou illuminer des fantômes, entre autres actions.

Pompom : The Great Space Rescue est un jeu gratuit sans publicité, mais si vous souhaitez le débloquer entièrement, vous devrez passer par la case et effectuer un paiement unique de 4,99 euros.

Téléchargez Pompom: Le Grand Sauvetage Spatial gratuitement

Diable chasseur inactif

Un autre des nouveaux jeux sur le Play Store que vous devriez essayer est Devil Hunter Idle, un RPG d’action dans lequel vous devrez vous frayer un chemin et tuer tous les ennemis qui se présentent à vous.

Au fur et à mesure de votre progression dans le jeu, vous pourrez personnaliser la tenue de votre personnage et l’améliorer grâce à un système d’enchaînements d’actions. De plus, ce jeu dispose d’un système de diabolisation qui transformera votre personnage en un puissant démon.

Devil Hunter Téléchargement gratuit au ralenti

Journal intime : gérer un manoir

Secret Diaries est un jeu de gestion de temps libre se déroulant dans la haute société du 19e siècle dans lequel vous incarnez Jane, une brillante jeune femme qui, pour recevoir un mystérieux héritage, doit trouver un mari avant la fin de la saison.

Pour y parvenir, vous devrez prendre une série de décisions qui vous aideront à apprendre à vivre dans la haute société et à avoir une réputation irréprochable.

Dans ce jeu addictif, vous profiterez de 60 niveaux, tous plus difficiles les uns que les autres, et vous pourrez tester votre intelligence dans 5 mini-jeux vraiment amusants.

Télécharger gratuitement Secret Diaries: Gérer un manoir

Guerres des gardiens Football Street

Si vous avez aimé le mythique FIFA Street, vous allez adorer Goalie Wars Football Street, un jeu de football 1 contre 1 dans lequel vous êtes à la fois gardien de but et attaquant et dans lequel vous devrez démontrer à la fois votre score et votre tir – Compétences d’épargne.

Votre objectif dans ce jeu sera de créer votre propre équipe avec des joueurs de plus de 120 équipes nationales de football de 5 ligues (Brésil, Angleterre, Allemagne, Italie et France) et de 81 équipes nationales et d’obtenir les meilleures cartes de joueur, dont chacune a son propre ensemble de compétences d’attaque et de défense.

Goalie Wars Football Street cuenta con un modo Torneo con fases de grupos y eliminatorias de una gran variedad de competiciones como Champ Cup, America Cup, Euro Cup, World Cup o League Cup y con un modo multijugador en el que te podrás enfrentar a jugadores de tout le monde.

Téléchargement gratuit Goalie Wars Football Street

dérive folle

Crazy Drift est un émulateur de conduite automobile dans lequel vous pourrez prendre le volant d’une douzaine de véhicules, dont une voiture de police, et les conduire sur une grande variété de routes et de paysages uniques, mettant à l’épreuve vos compétences de drift.

Téléchargement gratuit Crazy Drift

Fusionner les rivaux

Merge Rivals est un jeu qui combine le meilleur des titres de fusion et de stratégie en temps réel, puisque vous devrez affronter d’autres joueurs et les battre. Pour cela vous devrez fusionner canons et casernes pour faire grandir votre armée au maximum et ainsi parvenir à protéger votre château des ennemis et détruire celui de votre adversaire.

Télécharger gratuitement Merge Rivals

Stratégie Capture Château Guerre

Le deuxième titre de stratégie de cette collection est Capture Castle War Strategy, un jeu se déroulant au Moyen Âge dans lequel votre objectif sera de contrôler une armée de chevaliers et de conquérir les royaumes de vos ennemis.

Pour y parvenir, vous devrez utiliser des tactiques et des stratégies efficaces, construire des bâtiments dans les châteaux capturés et obtenir de l’or à dépenser pour améliorer votre armée.

Avec ce jeu, vous ne vous ennuierez jamais car il a plus de 100 niveaux uniques divisés en campagnes de guerre, chacune ayant sa propre histoire.

Téléchargement gratuit Stratégie Capture Castle War

Jeux Poki Poki

Poki Poki Games est une application qui vous propose une large collection de jeux en ligne gratuits de toutes sortes de thèmes tels que des jeux d’action, de sport et occasionnels.

Avec cette application, vous pourrez profiter de nombreux jeux instantanément, car pour y jouer, vous n’aurez pas à les installer sur votre terminal ni à vous y connecter.

Télécharger gratuitement des jeux Poki Poki

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :