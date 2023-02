Microsoft met à jour Word avec l’une des fonctions les plus attendues par les utilisateurs : nous avons enfin la dictée

Microsoft Word vous permet déjà de convertir l’audio en texte en utilisant deux méthodes différentes. Nous vous dirons alors.

Microsoft Word prend désormais en charge les fonctionnalités de dictée

Microsoft Word pour Android est une réalité depuis longtemps. Nous avons déjà parlé de la façon de l’utiliser sur Android et nous avons même donné des alternatives à Microsoft Word. Pour les quelques personnes qui ne le connaissent pas, il suffit de dire que c’est le traitement de texte le plus utilisé au monde et le plus populaire.

Le traitement de texte a récemment reçu une mise à jour tant attendue, telle que publiée dans MsPowerUser : la possibilité de convertir l’audio en texte via la dictée. Et de plus, cela peut se faire de deux manières : directement via le microphone de l’appareil et via un fichier audio préenregistré.

Comment utiliser les fonctionnalités de dictée de Microsoft Word

Pour démarrer la dictée via un microphone, vous devez suivre ces étapes :

Accédez à Accueil > Dicter > Transcrire.

Sélectionnez le bouton Démarrer l’enregistrement dans l’onglet Transcrire.

Commencez à parler, mais assurez-vous que le son est clair.

Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le bouton Enregistrer et transcrire maintenant.

Si vous voulez convertir un fichier audio préenregistré en texte, vous devrez procéder comme suit :

Accédez à Accueil > Dicter > Transcrire.

Dans l’onglet Transcrire, cliquez sur le bouton Charger l’audio. Les formats WAV, mp4, m4a et mp3 sont pris en charge.

Choisissez un fichier audio existant dans le navigateur et cliquez sur le bouton Ouvrir.

Cette fonction est particulièrement utile, car elle permet de revoir des parties de l’enregistrement pour éditer d’éventuelles erreurs que le logiciel a pu faire. Des extraits de transcription peuvent également être insérés dans des documents existants. C’est certainement une fonction intéressante pour retranscrire des interviews, des réunions ou des conversations.

On en profite pour rappeler qu’Office 365 a changé de nom en 2021. Désormais il s’appelle Microsoft 365, et il continue d’inclure exactement le même. Aucune des fonctionnalités phares n’a été affectée; il n’a subi qu’un changement de nom.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :