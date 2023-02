Ce mobile haut de gamme figure parmi les meilleures ventes, pour le deuxième mois consécutif

Le terminal Google est la surprise de l’année pour ses excellentes fonctionnalités et son prix très raisonnable.

Ce Pixel 6a est la meilleure décision d’achat pour environ 350 euros qui puisse être prise en ce moment.

Ce n’est pas du tout un terminal bon marché, mais pour ce qu’il propose, c’est le meilleur achat et le plus recommandé ces derniers mois. Depuis que nous avons pu analyser ce Google Pixel 6a en salle de rédaction, il est difficile de comparer d’autres mobiles à 350-400 euros avec lui, puisqu’ils y perdent toujours. Aujourd’hui, vous pouvez obtenir ce Pixel 6a sur Amazon pour 359 euros, un prix inférieur de 90 euros à celui officiel.

Actuellement, non seulement vous économisez la différence de 90 euros avec le prix officiel du Google Store, mais vous obtenez également gratuitement des Google Pixel Buds A-Series, dans la couleur que vous souhaitez. Autrement dit, pour 558 359 euros, vous achetez un Pixel 6a et des Pixel Buds A-Series. Avec ce prix, vous économisez près de 200 euros sur l’achat des deux appareils séparément.

L’achat le plus recommandé pour environ 350 euros est celui-ci

Main dans la main avec Google, nous avons vu d’excellents appareils année après année. Certains d’entre eux sont devenus les meilleurs téléphones haut de gamme au cours de leurs années de lancement. À cette occasion, il y a 8 mois, Google présentait le Pixel 6a avec l’intention de se faufiler dans des terminaux haut de gamme bon marché tels que le POCO F4 ou le realme GT2. Et bon sang, ça a réussi, car aujourd’hui il est classé 2e mobile le plus vendu sur Amazon la semaine dernière, et ça se répète depuis plusieurs semaines presque depuis Noël.

Et c’est que l’offre qui est active jusqu’au 19 février est inégalée. Le Redmi Note 11S est toujours en première position, mais son prix est inabordable pour un terminal comme le Pixel 6a, bourré de spécifications haut de gamme. C’est un smartphone en plastique et alliage d’aluminium, avec une résistance IP67, une épaisseur de 8,7 mm et un poids de 178 grammes. Il se sent très haut de gamme dans la main et sa maniabilité est spectaculaire en raison de sa taille contenue.

Il monte un panneau avec technologie Oled, diagonale de 6,1 pouces, résolution Full HD+, taux de rafraîchissement de 60 Hz, lecteur d’empreintes digitales intégré, protection Gorilla Glass 3 et verre arrondi sur les bords qui lui donne un aspect et une sensation beaucoup plus soignés. Les haut-parleurs qu’il intègre ont un son fabuleux et son microphone pour la suppression du bruit dans les appels fonctionne à merveille. De plus, il dispose de la fonction toujours allumée pour pouvoir voir l’heure, la date et les notifications sans avoir à allumer l’écran dans son intégralité, avantages des dalles Oled.

À l’intérieur se trouve le puissant Tensor G1 5 nm de Google fonctionnant à 2,8 GHz. Il est pris en charge par le processeur graphique Mali-G78, 6 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de mémoire interne UFS 3.1 haute vitesse. (il n’y a qu’une seule version avec cette configuration à vendre) . Le matériel se comporte à merveille, avec Android 13 commençant complètement propre et dépassant confortablement 700 000 points dans le test Antutu.

La section photographique est remarquable, l’une des meilleures à ce niveau de prix (je dirais le meilleur appareil photo à moins de 400 euros). Sa caméra arrière est composée d’un double capteur Sony 12 MP f/1.7 ainsi que d’un grand angle 12 MP et d’une largeur de 114°. Avec son stabilisateur optique, des vidéos 4K à 60 ips et des photos animées de haute qualité sont réalisées, ainsi que des vidéos au ralenti à 240 ips. Il a obtenu 122 points au test DxOMark, ce qui le place au 3e rang dans la fourchette des 400-600 euros. De son côté, la caméra frontale est l’une des meilleures avec son objectif Sony IMX355 de 8 MP.

La durée de sa batterie peut aller jusqu’à une journée et demie d’utilisation avec ses 4410 mAh. Nous avons une charge rapide à 18W, ce qui aidera à recharger à midi si nous lui donnons beaucoup d’énergie ce jour-là. Quant à la connectivité, nous avons 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS et Dual SIM (avec eSIM). Bien sûr, c’est le meilleur achat d’un mobile pour un peu plus de 350 euros, n’en déplaise au POCO X4 GT, qui est également une recommandation très réussie.

