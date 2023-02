Polémique sur le Play Store : Google supprime des applications pour avoir été "répétitif"

Google a retiré puis rétabli deux packs d’icônes qu’il considérait comme du contenu répétitif.

Applications sur Google Play

Ce n’est pas une nouvelle que Google Play retire des applications. En fait, dans le passé, nous avons vu certains supprimés pour des raisons de sécurité, tandis que d’autres ont été supprimés pour des logiciels intégrés, pour ne donner que deux exemples rapides. Cela est compréhensible, étant donné que la boutique Google a souvent été critiquée dans le passé pour son laxisme en matière de sécurité.

Ce que nous n’avions pas vu jusqu’à présent, c’est que les applications ont été retirées pour être répétitives. Selon les informations qui nous parviennent d’Android Police, un développeur a utilisé Reddit pour porter plainte car deux packs d’icônes, un avec un thème clair et un avec un thème sombre, ont été supprimés du magasin Big G.

Les deux packs ont violé la politique de contenu répétitif selon Google

Les packs d’icônes, qui s’appellent Reev Dark et Reev Chroma, ont été supprimés pour, selon Mountain View, enfreindre leurs règles sur le contenu répétitif. La formulation originale de ces règles date de 2018 et tente d’empêcher que les applications soient copiées et revendues encore et encore.

Le plus drôle, c’est qu’en matière de personnalisation, il n’est pas rare de voir le même développeur introduire de légères variations sur le même thème d’icônes. Il est vrai que les lignes de base sont les mêmes. Même la documentation de base (compatibilité avec les lanceurs, interface de l’application contenant, etc.) est la même d’un pack à l’autre, mais cela n’indique pas qu’il s’agit d’un contenu répétitif.

Grabster, les personnes derrière Reev Dark et Reev Chroma, disent que pour se conformer aux politiques de Google, ils devraient expédier l’application avec un nouvel emballage et un nouveau nom, les forçant à abandonner les marques qu’ils avaient construites et leur permettant de réussir. Ils n’essaient même pas de faire appel par les voies officielles, comme indiqué.

Mais, apparemment, cela n’a même pas été nécessaire. Google lui-même a été chargé de rétablir Reev Chroma et Reev Dark sur Google Play. Le Big G fonctionne de manière très mystérieuse.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :