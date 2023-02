3 fonctionnalités de réalité augmentée de Google Maps que vous avez peut-être négligées

Google Maps a intégré la réalité augmentée dans ses fonctions pour offrir une expérience utilisateur plus complète. Nous vous souhaitons ici quelques fonctionnalités qui ont pu passer sous votre radar.

Google Maps, indispensable dans tout Android

Ça ne fait aucun doute que Google Maps est l’application cartographique la plus utilisée au monde. Les utilisateurs sont très clairs : parmi toutes les alternatives à Google Maps qui valent la peine d’être essayées, la meilleure reste encore la formule originale. Il n’y a pas de discussion possible. Nous avons nous-mêmes déjà parlé d’astuces pour en tirer le meilleur parti.

Pour cette raison, le Big G investit de l’argent et des efforts pour l’améliorer chaque année. Parmi certaines de ces améliorations figure l’inclusion de fonctions de réalité augmentée. C’est précisément ce dont nous allons parler dans cet article, de Fonctionnalités de réalité augmentée de Google Maps qui est peut-être passé inaperçu.

vue immersive

Avec ce mode, Google Maps vous permettra explorer certains endroits aussi de l’intérieuravant de les visiter. Pour le créer, ceux de Mountain View ont utilisé la vision par ordinateur et l’IA. Grâce à ces éléments, ils ont fusionné des millions d’images pour tenter de recréer une maquette numérique qui vous permet de voir à quel point un lieu est bondé, la météo ou l’état du trafic.

Pour l’instant cette fonction se déploie dans plusieurs capitales mondiales comme Londres, Los Angeles, New York, San Francisco et Tokyo. Il n’y a pas de détails sur la date de sortie en France ou en Amérique latine, mais nous espérons que cela ne prendra pas trop de temps.

Affichage en direct avec AR

Grâce à l’utilisation de Live View dans une recherche Google Maps, la réalité augmentée apporte une nouvelle fonctionnalité à cet outil montrant les lieux d’intérêt dans la vue de la caméra. Non seulement il le fait pendant que vous êtes sur la route, mais il peut également être utilisé à l’intérieur de certains aéroports.

Cette fonctionnalité est active depuis un certain temps à Londres, Los Angeles, New York, Paris, San Francisco et Tokyo. Il est prévu que se déroule à Barcelone et Madrid Dans les mois à venir. Dublin sera également ajouté à cette liste. Nous en profitons pour vous rappeler que Live View est une fonctionnalité vraiment utile qui vaut la peine d’être essayée.

Visitez des monuments populaires depuis les airs et sans lâcher votre téléphone

Depuis septembre dernier Il est déjà possible de « visiter » 250 monuments autour du monde grâce à la réalité augmentée. Parmi elles, la Tour Eiffel, le Parthénon, Big Ben ou encore la Tour de Tokyo. Grâce au travail de Google avec AR, l’effet obtenu est tout à fait réaliste et il semble que nous survolons ces endroits.

