8 nouvelles applications pour Android que nous vous recommandons d’essayer

Découvrez les 8 meilleures nouvelles applications récemment arrivées sur Google Play.

Chaque semaine, une grande variété d’applications gratuites pour Android de toutes sortes débarquent sur le Google Play Store, mais pour que vous n’ayez pas à essayer une par une pour savoir lesquelles en valent la peine et lesquelles ne le valent pas, nous avons aujourd’hui a sélectionné pour vous les 8 meilleures applications gratuites qui sont arrivées au cours des dernières semaines sur la boutique Google.

Dans cette liste, vous pourrez trouver des applications aussi intéressantes que Text to Speech, Memori Note, Chat GPT API ou Klick – Budget Planner.

Texte pour parler

Text to Speech est une application gratuite pratique qui s’occupe de lire du texte, des documents PDF, des pages Web et des livres électroniques et de les transformer en un fichier audio que vous pouvez écouter comme s’il s’agissait d’un podcast.

De plus, cette application vous permet de contrôler la vitesse, la tonalité et le volume de l’audio généré et de le télécharger sur votre smartphone pour pouvoir l’écouter, même si vous n’avez pas de connexion Internet.

Text to Speech est capable de reconnaître des textes dans plus de 60 langues, dont l’français, et c’est une application très facile à utiliser, car pour transcrire un texte, il vous suffit de le copier et de le coller dans la case qui apparaît en haut de la l’application et cliquez sur l’icône du haut-parleur située en bas à droite de la boîte.

Rembobiner : voyage dans le temps en musique

Si vous êtes plus dans la musique d’antan qu’aujourd’hui, vous adorerez Rewind: Music Time Travel, une application gratuite qui vous permet de voyager dans le temps et d’écouter des tubes des années 60, 70 ou 80.

Cette application comprend les thèmes musicaux les plus remarquables de l’année 1960 à 2010, mais elle ne vous permet d’écouter qu’un aperçu de 30 secondes, et pour écouter les chansons complètes, vous devrez avoir un compte Tidal, qui est la plateforme de streaming auquel il est connecté. a lié cette application.

Notes de mémoire

Memori Notes est une application de notes simple et intuitive qui vous permettra de garder à la fois vos notes et vos tâches personnelles et professionnelles parfaitement organisées.

Cette application vous permet d’attribuer des codes de couleur aux notes, d’ajouter des filtres ou des balises pour faciliter leur localisation et de créer des rappels pour vos tâches les plus importantes.

Memori Notes est une application entièrement gratuite avec des publicités qui, bien qu’elle soit encore en phase de développement, est entièrement fonctionnelle.

SosoMod – Mod d’applications

Si vous avez du mal à passer des jeux mobiles parce que vous êtes toujours bloqué à un moment précis de ceux-ci, vous devez essayer SosoMod-Apps Mod, une boutique d’applications spécialisée dans les MOD ou les astuces pour un grand nombre de jeux vidéo tels que GTA, Minecraft , Call of Duty ou Asphalt, parmi tant d’autres.

Ainsi, pour trouver les meilleures astuces pour un jeu spécifique, il vous suffit d’ouvrir SosoMod sur votre mobile Android et de localiser le titre qui vous intéresse, soit via la barre de recherche, soit via les différentes catégories dans lesquelles cette application organise son vaste catalogue de jeux.

API de chat GPT

Comme son nom l’indique, cette application gratuite vous permet d’accéder à toutes les fonctionnalités de l’API développée par OpenAI sur votre smartphone, pouvant ainsi l’utiliser pour un grand nombre de tâches comme le traitement du langage naturel, la génération de texte ou l’obtention de réponses à des questions. , entre autres options.

Chat GPT API est une application gratuite, avec des publicités et des achats intégrés allant de 1,69 euros à 16,99 euros, que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous laissons ci-dessous.

Lecteur vidéo HD

HD Video Player est un lecteur vidéo complet pour Android qui prend en charge plusieurs formats tels que MP4, MKV, AVI, FLV, AC3, 3GPu OGG.

L’une des grandes forces de cette application est qu’elle dispose d’un mode PiP qui vous permet de continuer à regarder la vidéo dans une fenêtre flottante pendant que vous consultez votre courrier électronique ou lisez les dernières nouvelles.

Cliquez – Planificateur de budget

Klick – Budget Planner est une application gratuite qui vous permet de gérer vos finances et d’atteindre vos objectifs financiers, car avec cette application vous pourrez suivre vos dépenses et vos revenus, vérifier ce que vous dépensez dans chaque catégorie et mieux contrôler vos dépenses habitudes passées.

Cette application dispose d’une interface très facile à utiliser, à partir de laquelle vous pourrez facilement ajouter des transactions, suivre vos progrès et ajuster votre budget si nécessaire.

Lampe de poche

Et nous fermons cette collection de nouvelles applications pour Android avec Flashlight, une application gratuite qui transforme votre téléphone en une puissante lampe de poche LED pour lire la nuit ou chercher quelque chose dans le noir.

Cette application est hautement personnalisable, puisque vous pouvez décorer son interface avec jusqu’à 12 thèmes différents, elle dispose d’un signal SOS intégré, et elle dispose de plusieurs modes très utiles :

Strobe : mode strobe avec 10 fréquences différentes

Écran couleur : ce mode fait apparaître votre écran avec plusieurs couleurs

Loupe : ce mode vous permet de grossir de petites choses

Boussole : retrouvez toujours la monnaie grâce à cette fonction

Morse : activer le code morse en cas d’urgence

