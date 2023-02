La Chine commence l’attaque ! Ou est-ce juste une autre provocation?

Il y a une sorte de guerre froide entre la Chine et les États-Unis et cela a commencé tout d’un coup. Eh bien, bien sûr, la situation entre les deux pays est tendue depuis l’administration Trump, mais les choses étaient calmes, jusqu’à ces dernières semaines. A la fin du mois dernier, un étrange ballon est apparu dans le ciel des Etats-Unis. Le gouvernement a rapidement détruit le ballon en alléguant qu’il s’agissait d’un ballon espion destiné à enquêter sur la défense et l’armée des États-Unis. La Chine, quant à elle, affirme qu’il s’agissait d’un ballon météo. Plus récemment, un autre ballon aurait survolé l’Alaska, et maintenant, il y a des lumières laser dans le ciel d’Hawaï.

La Chine est sûrement en colère contre les États-Unis pour avoir détruit ses ballons. En réponse, il envoie des lumières laser à Hawaï. Le télescope Subaru sur le Mauna Kea a capturé des images de la vue inhabituelle. L’équipe du télescope a retracé l’origine des lumières, et devinez quoi ? Ils proviennent d’un satellite chinois.

Est-ce le début d’une nouvelle attaque chinoise ? Selon les officiels, ce n’est pas

Tout comme l’histoire du ballon, les responsables disent de ne pas s’inquiéter. Ils déclarent que c’est probablement juste la Chine qui surveille la météo à Hawaï. La NASA affirme qu’il s’agit très probablement du satellite chinois Daqi-1/AEMS qui surveille les niveaux mondiaux de carbone, ainsi que la pollution atmosphérique. D’accord, c’est peut-être vrai, mais c’est toujours étrange de voir beaucoup d’appareils météorologiques survoler les États-Unis en moins d’un mois. La Chine tease-t-elle quelque chose, ou est-elle simplement très, très intéressée par la météo ?

Nous savons tous qu’il est tout à fait possible pour un pays de commencer une attaque à l’aide d’un ballon. Le ballon météo ou espion n’en est qu’un bon exemple. Quel que soit son but, il a volé dans le ciel des États-Unis sans trop de résistance. Imaginez un ballon transporté avec des bombes… Cela peut ressembler à une théorie du complot, mais encore une fois, nous avons beaucoup de coïncidences en peu de temps. En 2015, un rapport de l’American Leadership & Policy Foundation, le major de l’Air Force David Stuckenberg, a beaucoup écrit sur la menace que les ballons transportant des bombes représentent pour la sécurité nationale.

Tout comme les ballons, il est difficile de dire ce que la Chine a vraiment en main. Mais on peut sûrement dire que les tensions commerciales entre les deux puissances n’étaient que le début.