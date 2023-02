3 produits que personne ne s’attendrait à trouver dans le catalogue Xiaomi

Dans le vaste catalogue Xiaomi, vous pouvez trouver des articles aussi curieux que ceux-ci.

Les composants internes de la Xiaomi Air Fryer.

Qui ne connaît pas les mobiles Xiaomi ? Qui n’a pas entendu parler de leur catalogue de trottinettes électriques ? La firme chinoise a gagné une place dans nos vies ces dernières années, mais il y a encore beaucoup de choses que certains utilisateurs ignorent à son sujet. Par exemple, qui vend des produits aussi curieux que ceux que je viens vous montrer aujourd’hui.

Une machine pour enlever ces peluches gênantes des vêtements et de tout autre tissu, un petit jouet anti-stress et même une friteuse à air pour pouvoir cuisiner sans utiliser d’huile. Mettre la main sur ce trio d’appareils Xiaomi sera moins cher que vous ne le pensez.

machine à enlever les peluches

Suppresseur de peluches Xiaomi Mijia

Acheter sur AliExpress : Xiaomi Mijia Lint Remover

Nous commençons notre petite sélection avec un produit assez simple, une machine à enlever les peluches. Nous avons tous une chemise que nous avons portée des centaines de fois et, personne ne sait pourquoi, nous continuons à la porter même si elle est totalement détruite. Avec ce petit appareil, vous pouvez lui donner un coup de jeune.

Bien sûr, vous pouvez aussi le passer sur le canapé, les draps ou tout autre tissu que vous avez chez vous. Il se débarrassera de ces peluches gênantes qui apparaissent avec le temps.

cube anti-stress

cube anti-stress

Acheter sur AliExpress : cube anti-stress

Ce petit jouet sera votre fidèle compagnon dans ces moments de stress, « touchez-le » et jouez avec lui de toutes les manières possibles, il est très relaxant. Je n’ai aucun doute, c’est le produit parfait pour votre ami ou membre de la famille avec des mains agitées.

Constitué de cubes blancs et de petits morceaux oranges, il permet de changer de forme et de construire toutes sortes de structures. Vous pouvez même ajouter de petites roues et créer une petite voiture.

friteuse à air

Friteuse à air intelligente Xiaomi Mi

Acheter sur AliExpress : Friteuse Xiaomi Mi Smart Air

La Mi Smart Air Fryer deviendra votre meilleur assistant de cuisine, elle vous permettra de cuisiner toutes sortes de plats rapidement, confortablement et sans utiliser une goutte d’huile. Je l’ai à la maison et je ne saurais pas quoi faire sans, ça rend tout tellement plus facile.

De plus, vous aurez la possibilité de le contrôler depuis l’application Xiaomi Mi Home, en modulant le temps, la température et en vous déplaçant entre ses différents modes prédéfinis. Il y en a pour la viande, le poisson, les ailes de poulet, les frites et même les gâteaux.

