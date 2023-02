LONGER RAY5 20W fait monter les enchères pour une nouvelle génération de graveurs laser

Les graveurs laser sont, avec les imprimantes 3D, probablement les gadgets les plus populaires pour les amateurs. La portée de leur utilisation et de leur utilité va bien au-delà de la simple gravure, car vous pouvez également couper avec précision de nombreux matériaux avec son puissant laser. Les gars de la marque LONGER sont tout à fait des experts dans le domaine et nous avons déjà vu deux itérations du modèle RAY5. Mais vient maintenant le nouveau RAY5 20W et intensifie considérablement le jeu dans tous les aspects. Et nous sommes bien sûr ici pour ajouter des remises promotionnelles de lancement supplémentaires.

Laser 20W puissant et plus précis

Ray5 20W est équipé d’une nouvelle puissance de sortie laser puissante de 20W et d’une puissance électrique de 120W. Fournit une coupe plus profonde en même temps, une gravure plus lisse avec une puissance élevée à grande vitesse et des matériaux de coupe et de gravure plus larges. Il peut couper du bois de pin de 0,59″/15 mm et de l’acrylique de 0,31″/8 mm en un seul passage. Coupez même facilement de l’acier inoxydable de 0,002″/0,05 mm.

Et avec la dernière technologie laser compressée, le spot laser est aussi petit que 0,08 * 0,1 mm². Gravure ainsi des lignes plus fines, une texture plus claire, des œuvres d’art plus délicates et plus belles. Et une interface assistée par air est également réservée, qui peut être facilement associée à diverses pompes à air, des surfaces plus propres. Le faisceau laser à haute énergie de 20 W oxyde également instantanément la surface métallique. Permettant ainsi une gravure multicolore apportant des couleurs riches pour répondre à vos besoins créatifs colorés.

Nouvel interrupteur de fin de course sur l’axe XY

Ajout de commutateurs de fin de course sur l’axe X et l’axe Y, qui peuvent localiser avec précision la position du module laser. En même temps, si le module laser se déplace dans le sens négatif de l’axe X ou de l’axe Y, Ray5 20W déclenchera une alarme et limitera le mouvement.

Plus de fonctions de protection

La sécurité est bien sûr une préoccupation primordiale, en particulier lorsque vous travaillez avec des lasers. Ray5 20W a une protection de sécurité complète de 5, de sorte que le laser s’arrête lorsque la machine s’incline, gèle, fume ou subit une interruption de la connexion de données. De plus, le filtre panoramique glassv peut filtrer efficacement le laser et protéger les yeux, plus sûr à utiliser. Et nous obtenons également une nouvelle protection de lentille laser pour le module 20W. Cette lentille de protection remplaçable et ce capot anti-poussière empêcheront efficacement la fumée de polluer la lentille laser et amélioreront considérablement la durée de vie du module laser.

Promotion de lancement

Chaque événement de lancement d’un gros gadget technologique nécessite un événement promotionnel spécial. Et le graveur laser LONGER RAY5 20W ne déroge bien sûr pas à la règle. Les régions des États-Unis et de l’UE bénéficieront d’une remise spéciale de lancement pour la machine sur le site officiel, portant le prix à seulement 799 $. Et vous recevrez également un cadeau gratuit spécial avec l’assistance aérienne, alors qu’attendez-vous ?