48 mobiles qui se mettront à jour vers Android 14

Découvrez quels smartphones Android sont garantis pour être mis à jour vers Android 14.

Le Google Pixel 7 est l’un des premiers terminaux qui recevra Android 14

Fidèle à sa nomination, Google a annoncé il y a quelques jours Android 14 Developer Preview, le premier volet du programme développeur de la nouvelle version de son système d’exploitation mobile pour les appareils Android. Cette première phase de déploiement d’Android 14 durera jusqu’en avril prochain, date à laquelle les premières bêtas arriveront, et l’aboutissement de ce processus se produira en août avec l’arrivée de la première version stable.

Eh bien, une fois que vous connaissez le calendrier de mise à jour d’Android 14, vous vous demandez sûrement quels téléphones la nouvelle version d’Android atteindra et, bien qu’aucun fabricant n’ait officiellement confirmé quoi que ce soit, nous pouvons déjà vous dire ce que seront les 48 smartphones qui arriveront presque certainement. recevoir Android 14.

Quoi de neuf dans Android 14 ?

Ce sont tous les téléphones dont la mise à jour vers Android 14 est garantie

Quoi de neuf dans Android 14 ?

Sur la base des informations dont nous disposons jusqu’à présent, nous pouvons dire qu’Android 14 ne sera pas une mise à jour aussi révolutionnaire qu’Android 12, mais il apportera des fonctionnalités vraiment intéressantes telles que le « clonage d’applications » qu’il vous permettra d’utiliser deux comptes différents depuis la même application, la recherche et l’élimination des bloatwares de votre terminal, l’intégration d’une fonctionnalité qui vous permettra de transformer votre mobile en webcam sans avoir besoin d’utiliser des applications tierces et de bloquer l’installation d’applications obsolète pour éviter que votre appareil ne soit infecté par des logiciels malveillants.

Ce sont tous les téléphones dont la mise à jour vers Android 14 est garantie

À ce stade, il faut expliquer que la liste que nous allons vous laisser ci-dessous ne contient pas tous les téléphones compatibles avec la mise à jour vers Android 14, mais uniquement ceux dont les fabricants ont déjà confirmé qu’ils recevront la nouvelle version d’Android. .

ASUS

Tenant compte du fait que la marque taïwanaise ASUS promet deux ans de mises à jour du système d’exploitation sur ses téléphones, nous pouvons confirmer que ce seront les modèles ASUS qui recevront Android 14 :

Asus Zenfone 9

ASUS ROG Téléphone 6

ASUS ROG Téléphone 6 Pro

ASUS ROG Téléphone 6D

ASUS ROG Téléphone 6D Ultime

Cela indique que tous les modèles antérieurs à ceux-ci, y compris ceux de la série Zenfone 8, ne seront pas mis à jour vers Android 14. De même, tous les nouveaux smartphones que la firme présentera en 2023 le seront, bien que très probablement ils n’obtiendront pas cette mise à jour. jusqu’à la fin de l’année.

Google

Comme d’habitude, les terminaux de la société créatrice d’Android seront les premiers à recevoir la nouvelle version d’Android et, à cette occasion, Google a inclus dans cette mise à jour tous les modèles Google Pixel à partir de 2020, étant le plus ancien le Pixel 4a 5G.

Cela indique que les autres smartphones arrivés sur le marché avant celui-ci, tels que Google Pixel 4, Pixel 4XL et Pixel 4a, ne recevront pas Android 14.

Ainsi, les téléphones Google qui seront mis à jour vers Android 14 sont les suivants :

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5

Google Pixel 5a

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Nothing

Nothing est une marque créée par l’ancien fondateur de OnePlus, Carl Pei, début 2021 et n’a actuellement qu’un seul smartphone sur le marché, le Nothing Phone (1).

Ce terminal a été lancé au milieu de l’année dernière avec Android 12, aujourd’hui il est en version Beta d’Android 13 et puisque le constructeur a promis trois ans de mises à jour Android pour ce smartphone, il recevra sûrement aussi Android 14.

Nous savons déjà que le Nothing Phone (2) arrivera cette année et si sa présentation est retardée après l’été, il est fort probable qu’il ait déjà Android 14 comme système d’exploitation.

OnePlus

OnePlus a une politique de mise à jour assez généreuse, promettant trois ans de mises à jour Android sur la grande majorité de ses appareils haut de gamme et milieu de gamme. Il a même prolongé ce terme dans le OnePlus 11 récemment présenté, un appareil qui aura 4 ans de mises à jour.

Au total, ce sont 11 mobiles OnePlus dont la mise à jour vers Android 14 est garantie :

OnePlus 8T

OnePlus 9R

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus 10 Pro

OnePlus Nord CE 2 Lite

OnePlus 10R

OnePlus Nord 2T

OnePlus 10T

OnePlus 11R

OnePlus 11

Concernant les dates d’arrivée d’Android 14 sur les smartphones OnePlus, on s’attend à ce que OnePlus 11 reçoive cette mise à jour fin 2023 et, ensuite, le reste des terminaux de la liste le fera, atteignant en premier les appareils de la gamme haute.

Samsung

Samsung est l’un des fabricants qui met à jour ses appareils avec la nouvelle version d’Android le plus rapidement et aussi l’un de ceux qui leur apporte le plus de support, puisqu’il propose quatre ans de mises à jour sur les terminaux haut de gamme et trois ans sur les mobiles haut de gamme. moitié.

En effet, le géant coréen a déjà confirmé que les 20 terminaux suivants recevront Android 14 :

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Si Samsung répète la stratégie menée avec Android 13, il est fort probable que les téléphones des séries Galaxy S et Galaxy Z soient mis à jour vers Android 14 avant la fin de 2023, devant attendre les modèles de la famille Galaxy A jusqu’en 2024 pour recevoir cela. mise à jour.

Sony

En revanche, la politique de mise à jour de Sony est diamétralement opposée à celle de Samsung, le fabricant japonais n’offrant que deux ans de mises à jour Android sur ses appareils, y compris ses produits phares coûteux.

Ainsi, seuls ces trois smartphones Sony ont leur mise à jour vers Android 14 garantie :

Sony Xperia 1 IV

Sony Xperia 5 IV

Sony Xperia 10 IV

De même, Sony devrait également lancer les Xperia 1 V, Xperia 5 V et Xperia 10 V en 2023, qui arriveraient avec Android 13 et seraient les premiers à recevoir Android 14, puisque tout semble indiquer que ces terminaux démarreraient les premières Betas arriveront fin 2023 et la version stable début 2024.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :