Creality dévoile Falcon2 en tant que graveur laser 22 W puissant et de nouvelle génération

La marque Creality, en tant que pionnière mondiale de l’impression 3D, a déjà lancé des graveurs laser très appréciés des passionnés de gravure laser. De CV-01 à CV-01 Pro, en via CR-Laser Falcon, Creality améliore les performances de gravure et de découpe à l’extrême. Maintenant, Creality rend le meilleur encore meilleur en lançant Falcon2, la version améliorée de CR-Laser Falcon, qui marque une nouvelle ère de la gravure au laser.

Le nouveau Falcon2 embarque des améliorations significatives. Le principal atout est bien sûr le laser 22W, qui est bien plus avancé que les prédécesseurs. Comme vous vous en souvenez sûrement, les modèles précédents utilisaient respectivement des lasers de 5 W et 10 W, de sorte que la différence de puissance pure est immédiatement claire. Il améliorera considérablement les fonctions de gravure et de découpe de la machine, tout en étant plus sûr et plus intelligent qu’auparavant. Examinons donc de plus près ses principaux points forts.

Caractéristiques principales

1.Capacité de coupe exceptionnelle

La puissance laser puissante de 22 W offre une capacité de coupe à la pointe de l’industrie. Creality Falcon2 facilite la découpe de matériaux encore plus épais. Il peut couper du bois de 15 mm en un seul passage, ce qui vous donne plus de liberté pour couper et créer des produits en bois plus épais, comme des lustres en bois, des meubles en bois et plus encore. Le Falcon2 peut également couper des feuilles d’acrylique noir de 10 mm ou d’acier inoxydable de 0,05 mm en un seul passage. C’est-à-dire que de nombreux travaux que vous ne pouvez pas réaliser avec un graveur laser 10W peuvent être réalisés avec cette version 22W.

2. Vitesse de gravure plus rapide

Avec une vitesse de gravure de 25 000 mm/min, Falcon2 grave deux fois plus vite qu’un graveur laser 10 W, ce qui améliore considérablement la productivité. Ceci est particulièrement convivial pour les propriétaires de petites entreprises, car ils peuvent créer plus de valeur pour eux-mêmes en moins de temps et de manière plus efficace.

3. Nouvelle assistance aérienne intégrée

Creality équipe également le Falcon2 d’une assistance aérienne intégrée qui le distingue des autres. L’assistance à l’air du Falcon2 vous permet de régler manuellement le volume du flux d’air en continu via le bouton de la machine. Bien qu’il puisse également ajuster automatiquement le flux d’air via LightBurn. Cette nouvelle assistance pneumatique est conçue pour éliminer la fumée et protéger la lentille laser pendant la gravure et la découpe, garantissant un résultat plus propre.

4. Systèmes de surveillance triple

Falcon2 est construit avec 3 systèmes de surveillance, y compris la surveillance du flux d’air, la surveillance de l’objectif et la surveillance de la flamme, vous permettant de vous sentir plus facile à graver et à découper vos chefs-d’œuvre. La surveillance du flux d’air indique le volume actuel du flux d’air et vous permet de l’ajuster en fonction de vos besoins de gravure. La surveillance de la lentille déclenchera une alarme si la lentille est suffisamment sale, et la surveillance de la flamme vous rappellera si une flamme est détectée.

5. Cinq protections de sécurité

Tout en améliorant les performances de gravure et de découpe, ce graveur laser 22W améliore également ses performances de sécurité pour protéger votre tranquillité d’esprit. Falcon2 est équipé de 5 protections de sécurité, y compris un interrupteur de fin de course bidirectionnel, une fonction d’arrêt actif, une conception de verrouillage de sécurité, un bouton d’arrêt d’urgence et un couvercle de protection laser.

L’interrupteur de fin de course bidirectionnel et la fonction d’arrêt actif aident la machine à fonctionner correctement. Et évitez les collisions accidentelles et protégez la machine et les œuvres gravées ou découpées. La conception du verrou de sécurité, le bouton d’arrêt d’urgence et le couvercle de protection laser sont conçus pour une meilleure expérience utilisateur, vous permettant de graver ou de couper sans souci.

6. Gravure colorée magique

Comparé au graveur laser 10W, ce graveur laser 22W offre un résultat de gravure magique et coloré tout en travaillant sur un matériau en acier inoxydable. En effet, la surface métallique générera un changement de couleur dû à une réaction physique lorsque l’acier inoxydable est chauffé par un faisceau laser super puissant. Des centaines de couleurs seront générées sur la surface métallique. Ce qui ajoute de la couleur à vos créations et donne vie à vos œuvres.

Autres fonctionnalités

Les fonctionnalités supplémentaires du Creality Falcon2 incluent :

L’assemblage de l’ensemble de la machine peut prendre un certain temps, même pour des mains expérimentées. Cependant, Creality Falcon2 peut vous aider en quelques minutes seulement. En seulement trois étapes, vous pouvez terminer l’installation et commencer à l’utiliser grâce à la structure pré-assemblée. Libérez simplement votre créativité et amusez-vous à créer dès que possible.

Cette fonction est conçue pour prévisualiser, positionner et ajuster précisément le contenu de la gravure, sans avoir à le connecter à un ordinateur. Il permet au processus de gravure de montrer visuellement et dynamiquement la piste, vous aidant à bien contrôler votre gravure. Vous pouvez vous sentir libre d’ajuster ou d’affiner en appuyant sur le bouton de la machine.

Stabilité de mouvement exceptionnelle

Creality Falcon2 dispose d’une structure entièrement en aluminium pour une meilleure stabilité en mouvement. Les rails coulissants intégrés continuent de fonctionner de manière hautement synchronisée et les roues résistantes à l’usure continuent de se déplacer en douceur, même à grande vitesse. Les repose-pieds nouvellement conçus l’aident à se tenir fermement sur la table, assurant un fonctionnement antidérapant à 360 degrés.

Date de sortie et disponibilité

Creality Falcon2 est absolument idéal pour ceux qui aiment graver ou couper sur du bois, de l’acrylique, du métal et plus encore. Et aussi pour les propriétaires de petites entreprises de produire rapidement en masse à des fins commerciales. Cette machine de gravure et de découpe laser de 22 W sera disponible à partir du 14 février 2023 à 9 h 00 EST aux États-Unis et à 15 h 00 CET en Europe. Il sera également lancé parallèlement à certaines ventes anticipées. Et vous pouvez également regarder l’événement en direct ici. Ne le manquez pas ! Et en attendant le lancement, vous pouvez déjà rejoindre le groupe d’utilisateurs Creality Facebeook pour profiter de plus d’avantages,