4 applications de galerie différentes de Google Photos avec lesquelles prendre le contrôle de vos photos et vidéos

Nous vous montrons quelques alternatives à Google Photos avec lesquelles découvrir de nouvelles façons d’utiliser une galerie pour gérer vos images et vidéos.

Google Photos est l’application de galerie de photos de facto sur de nombreux appareils Android. Des rivières d’encre ont déjà été écrites à son sujet, y compris nous à Netcost-security.fr. Auparavant, nous vous avons donné des astuces pour Google Photos et nous avons également parlé de l’espace secret où il traite vos photos avec AI, pour donner quelques exemples.

Mais, en dépit d’être l’application de facto pour gérer les galeries de photos des utilisateurs dans la grande majorité des cas, Google Photos n’est pas la seule en son genre. En effet, dans cet article nous allons vous donner 4 bonnes alternatives à Google Photos qui ont sûrement échappé à vos radars.

Galerie des oiseaux

Aves Gallery est l’une des alternatives à Google Photos les plus appréciées par les utilisateurs. Il se distingue par sa capacité à gérer toutes sortes d’images : des JPEG et MP4 que l’on trouve partout, aux anciens fichiers AVI et aux graphiques vectoriels SVG.

L’application vous permet de placer vos photos sur une carte si vous avez activé les balises de localisation, ainsi que d’organiser vos photos par pays et de vous offrir un enregistrement détaillé de tous les fichiers photo et vidéo que vous avez enregistrés sur votre téléphone.

Galerie Simple Pro

L’approche de Simple Gallery Pro vis-à-vis de sa fonction consiste à vitaminer les fonctions de Google Photos et à en ajouter quelques autres. Il vous permet de parcourir nos images, tout en intégrant un éditeur de photos avancé et en lisant les types de fichiers les plus courants.

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes de Simple Gallery pro est l’inclusion d’une zone sécurisée où vous pouvez enregistrer vos fichiers les plus sensibles. Pour cela, l’application vous permet de placer un code PIN ou un schéma de déverrouillage, en plus du déverrouillage à l’aide de méthodes biométriques. Tout cela est disponible… pour le prix dérisoire de 0,79 €. Ça vaut la peine.

Galerie F-Stop

F-Stop Gallery se targue d’être une solution rapide et légère par rapport aux applications de stock des fabricants ou de Google Photos. Parmi ses fonctionnalités les plus intéressantes, on trouve la recherche d’images à travers le texte, la possibilité d’enregistrer des étiquettes et de les associer à des images et la possibilité d’enregistrer des fichiers avec une extension XMP afin qu’ils puissent être lus par des éditeurs externes tels que Lightroom.

A notre goût, c’est peut-être celui qui a été le plus laissé pour compte de ceux que nous allons voir ici. Il est toujours très coincé dans le passé malgré les mises à jour récentes, et il faudrait un petit changement dans sa conception pour rattraper son retard.

Mod photo rapide

Cette application n’est rien de plus qu’une modification apportée par la communauté Android de la populaire application QuickPic, qui a longtemps été la galerie photo alternative préférée de nombreux utilisateurs. En fait, sur le papier, il ressemble au QuickPic habituel, mais il cache des modifications sous le capot qui incluent la prise en charge des écrans 18:9, des écrans pliants et incurvés et même des appareils avec une encoche.

Cependant, il faut garder à l’esprit que puisqu’il s’agit d’une application modifiée, elle peut ne pas fonctionner sur tous les appareils. Pour l’instant, on sait qu’il ne fonctionne pas sur le Google Pixel 7, mais on ne sait pas s’il existe d’autres appareils avec lesquels il n’est pas compatible.

