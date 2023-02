Très bientôt, vous pourrez émuler des jeux PlayStation Vita sur votre Android

Le premier émulateur PS Vita pour Android sera bientôt une réalité. Il s’appelle Vita3K PlayStation Vita et c’est tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Préparez-vous à jouer aux meilleurs jeux PS Vita directement sur votre mobile Android

Dans le Google Play Store (et en dehors de celui-ci), vous pouvez trouver une grande variété d’émulateurs pour Android, à la fois pour les consoles classiques telles que Game Boy et Game Boy Advance ou la PlayStation 2, bien qu’AetherSX2, le meilleur émulateur pour cette console, a été récemment laissé sans son développeur principal, ainsi que des consoles plus actuelles telles que la Nintendo Switch à succès.

En ce sens, jusqu’à présent, l’une des rares consoles classiques qui n’avait pas d’émulateur stable sur Android était la PS Vita, mais cela va changer dans quelques heures, puisque le développeur Macdu a annoncé sur la chaîne Discord de son projet que demain à 11h00, heure espagnole, lancera Vita3K PlayStation Vita, un émulateur Android pour la populaire console portable de Sony.

Vita3K PlayStation Vita : toutes les infos

La première chose que vous devez savoir est que, pour des raisons évidentes, Vita3K PlayStation Vita ne sera pas disponible en téléchargement via le Play Store, vous devrez plutôt télécharger le fichier APK depuis son canal Discord et l’installer sur votre mobile Android.

Concernant les exigences minimales que votre mobile doit avoir pour utiliser cet émulateur, le développeur de Vita3K PlayStation Vita a confirmé que votre smartphone devra avoir Arm64, Vulkan 1.0 et Android 7.0 ou une version ultérieure.

Bien que rien n’ait été mentionné concernant le processeur, le stockage et la RAM nécessaires pour pouvoir utiliser son émulateur, il faut savoir que le créateur de cet émulateur PS Vita pour Android a utilisé un POCO F3 équipé d’un chipset Snapdragon 870. Pour leur développement.

Macdu a confirmé que les terminaux équipés de processeurs Snapdragon et d’un GPU Adreno 600 ou d’une version supérieure auront un avantage lors de l’utilisation de cet émulateur, car ils pourront utiliser le pilote graphique open source Turnip pour améliorer la vitesse.

De même, le développeur a expliqué que si votre mobile répond simplement aux exigences minimales, vous pourrez jouer à des jeux 2D sans problème, mais pas à tous les titres disponibles.

La PlayStation Vita a un catalogue de plus de 400 jeux et certains des titres de cette console portable que vous pouvez émuler avec Vita3K PlayStation Vita sont les suivants :

Bioshock

Need for Speed: Most Wanted

Metal Gear Solid HD Collection

Street Fighter X Tekken

Virtua Tennis 4

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

Uncharted: El abismo de oro

Rayman Origins

Rayman Legends

DRAGON QUEST BUILDERS

Super Star Wars

Ultimate Marvel vs. Capcom 3

Hotline Miami Collection

Gravity Rush

Fez

Unit 13

Dragon`s Crown

Limbo

Persona 4 Golden

LittleBigPlanet

Killzone: Mercenary

Steamworld Dig 2

