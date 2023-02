9 applications de notes autres que Google Keep que vous ne connaissez probablement pas

Google Keep est sans aucun doute le roi des notes sur Android, mais il existe bon nombre d’applications alternatives qui peuvent aider à le remplacer et qui passent largement inaperçues des utilisateurs.

Avec le déclin d’Evernote, il est plus clair que jamais qu’il existe un roi des notes sur Android et qu’il s’appelle Google Keep. Au cas où vous ne le sauriez pas ou auriez besoin de savoir à quoi il sert, nous pouvons dire très brièvement qu’il s’agit d’une application très intuitive pour prendre des notes rapides et noter des rappels en peu de temps.

Il existe de nombreuses alternatives à Google Keep. Par le passé, nous avons parlé des meilleurs, mais il est vrai que l’univers des applications Android est si vaste qu’il est impossible de le couvrir. Pour cette raison, nous avons décidé de capturer dans cet article quelques alternatives à Google Keep que vous ne connaissez probablement pas.

Note ascendante

Il s’agit d’une application intuitive, élégante et multiplateforme que vous pouvez également utiliser sur les appareils iOS, macOS et Windows. Son interface est simple et facile à utiliser, destinée aux utilisateurs qui souhaitent garder leurs notes bien organisées. Il prend en charge le mode sombre et vous permet même d’ajouter un code PIN pour plus de sécurité.

je remarque

L’approche de Noto pour les notes autocollantes est celle d’une application minimaliste qui est claire sur ce qu’elle est et à quoi elle sert. En plus de prendre des notes rapides, il vous permet de définir des rappels, prend en charge le mode sombre et un mode de lecture sans distraction, et dispose d’un espace pour enregistrer des notes privées. Cela vaut la peine d’essayer.

notion

Notion se présente comme une application où vous pouvez centraliser des notes rapides, planifier et organiser nos tâches à court et moyen terme. L’application a une interface moderne, agréable et intuitive et peut également être utilisée dans votre navigateur préféré, macOS et Windows, où elle se synchronisera automatiquement avec toutes les notes que vous prenez sur votre téléphone.

Nextcloud

L’une des particularités de Nextcloud est qu’il permet d’utiliser le langage d’écriture markdown pour prendre des notes, ce qui facilite grandement la mise en forme de vos textes lorsque cela est nécessaire sans avoir à s’arrêter d’écrire. Cela semble idiot, mais cela fait gagner beaucoup de temps sans avoir à lâcher le clavier pour rendre le texte comme vous le souhaitez. Pour le reste, il a une interface simple et directe et des catégories pour organiser vos notes.

Nous notons

WeNote se considère comme un moyen d’aller plus loin dans les tâches organisationnelles. Non seulement il veut vous aider à prendre des notes, mais il veut également vous aider à mieux les organiser avec un code couleur et même un calendrier afin que vous puissiez mieux planifier vos événements, rendez-vous et dates importants.

joplin

Joplin est, selon toute probabilité, la plus « spéciale » de toutes les applications que nous présentons ici. Elle permet de créer des tableaux, d’écrire des formules, de créer des schémas et, en général, elle s’adresse à un public plus « scientifique » que les autres applications. Cependant, cela peut valoir la peine d’essayer. Il a une interface simple et propre, bien qu’un peu ordinaire en termes de design.

Notamment

Notally se définit comme une application de prise de notes minimaliste basée sur Material Design. Il s’agit, en un mot, d’un clone de Google Keep avec quelques fonctionnalités supplémentaires, telles que l’inclusion de listes de tâches et la prise en charge du mode sombre qui est déjà standard. Ce n’est pas une mauvaise application, bien qu’elle soit très visible par qui elle s’inspire.

note simple

Simplenote est une autre application qui utilise le démarquage pour formater vos textes. Pour le reste, il permet de créer des notes facilement et intuitivement. Il vous permet d’ajouter un code PIN pour y accéder, de créer des rappels et même des listes de tâches afin de pouvoir effectuer vos tâches étape par étape. Très interessant.

Bloc-notes

Quillpad est une application de notes de logiciel gratuit, qui offre également un support de démarquage, vous permet de créer des listes de tâches, d’épingler des notes importantes, de créer des rappels, d’ajouter des notes vocales et peut également être synchronisée avec Nextcloud. C’est peut-être l’un des plus puissants que nous ayons vus dans ce secteur, et nous le recommandons vivement.

