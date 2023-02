C’est la batterie externe la mieux notée sur le marché actuel, vous ne pouvez même pas l’imaginer

Avec lui, vous pouvez charger 13 fois des écouteurs sans fil et deux fois votre mobile haut de gamme.

Cette batterie a jusqu’à 3 ports de sortie pour une utilisation en toute sécurité en même temps.

Avoir une bonne batterie externe, c’est toujours savoir se couvrir contre des dépenses excessives sur son mobile ou une utilisation très intense. Cela se produit généralement lors de voyages au cours desquels nous passons beaucoup de temps à l’extérieur de l’hôtel à prendre des photos, à nous guider avec le GPS du mobile ou à télécharger des photos sur les réseaux sociaux.

Pour ces types de moments et même pour les personnes qui travaillent à l’extérieur de la maison et passent des appels tout au long de la journée, une batterie de ce type est l’achat approprié. Aujourd’hui, je veux recommander ce qui est devenu, sur ses propres mérites, la meilleure batterie portable et la plus appréciée de tout Amazon, avec plus de 35 000 notes avec une moyenne de 4,6 sur 5 points. Et faites attention car il a un prix très intéressant, en dessous de 20 euros. Donc, si vous n’avez pas l’un des mobiles avec le plus de batterie sur le marché, mieux vaut acheter une batterie externe avec.

Achetez la batterie la plus chère sur Amazon pour moins de 20 euros

Vous avez besoin d’utiliser votre mobile tout au long de la journée ? Vous ne récupérez pas votre batterie en milieu d’après-midi ? Détendez-vous, car nous avons la meilleure solution. Une batterie externe, à charge rapide et de très grande capacité, vous évitera plusieurs jours de panne d’énergie en milieu de journée. Ce modèle, je ne le dis pas, est le plus apprécié sur tout Amazon, pour une raison.

Il s’agit d’une batterie d’une capacité de 10 000 mAh. Cela nous permettra de charger deux fois un mobile de 5 000 mAh, soit plus de 10 fois n’importe lequel des écouteurs sans fil vendus aujourd’hui. Aussi, si votre outil de travail est un ordinateur portable ou une tablette, vous pouvez également le mettre sous tension pendant un moment et ainsi éviter qu’il ne se décharge plus rapidement.

Ce modèle dispose de 3 ports pour charger 3 appareils en même temps. Il dispose de 2 ports USB-A et d’un USB-C. Ce dernier est celui que vous devez utiliser pour recharger la batterie elle-même. Tous sont des ports d’une intensité allant jusqu’à 3A, vous pouvez donc assurer une charge rapide pour tous vos appareils.

Et comme c’est un élément que vous emporterez avec vous dans votre poche, votre sac ou votre sac à dos, vous aimerez savoir qu’il est très léger, plus que d’autres batteries de cette capacité. Il a un poids de seulement 196 grammes, le poids d’un mobile actuel. Et attention car il est plus compact que la normale, il ne mesure que 13 cm de long, 6,8 cm de large et seulement 1,5 cm d’épaisseur.

Cette batterie portable INIU présente un logo de patte de chien sur la surface qui s’allume en bleu lorsque la batterie est en charge ou charge d’autres appareils. Vous pouvez utiliser l’appareil que vous chargez en même temps, sans subir de surchauffe. Et un fait curieux est l’incorporation d’une LED qui agira comme une lampe de poche dans la même zone des ports, elle est activée avec un bouton latéral.

C’est un gadget extrêmement utile si vous passez beaucoup de temps loin d’une prise à l’aide d’un appareil mobile, que ce soit un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable. Et si vous manquez d’énergie dans vos écouteurs, un clavier ou une souris Bluetooth, vous pouvez également les utiliser pour les recharger tous.

