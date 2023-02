Les 5 meilleures alternatives au Samsung Galaxy S23

Le Samsung Galaxy S23 vient d’être présenté et, en même temps, il a été postulé comme l’un des terminaux les plus chers de cette génération. Si vous voulez un bon mobile sans vous faire mal à la poche, nous avons les solutions pour vous.

Toutes les couleurs du Samsung Galaxy S23

La nouveauté de Samsung pour le haut de gamme est déjà parmi nous. La firme coréenne a déjà présenté les modèles de base et Plus du Samsung Galaxy S23, ainsi que la nouvelle bête, le Samsung Galaxy S23 Ultra. Ces téléphones sont bien sûr destinés aux utilisateurs les plus exigeants du marché, qui recherchent à la fois performance et excellence.

Il semble qu’une fois de plus, l’avenir s’annonce radieux pour Samsung dans ce secteur du marché. Mais tout n’est pas soleil et arcs-en-ciel. Il y a des voix dissidentes qui (non sans raison, il faut le dire) accusent la firme coréenne de ne pas innover. C’est le cas de Carl Pei, ancien fondateur de OnePlus et actuel PDG de Nothing, qui a partagé un mème abordant les quelques différences entre le modèle de l’année dernière et celui récemment introduit.

À noter également que ce nouveau haut de gamme de Samsung disposera du Galaxy S le plus cher de l’histoire, dont vous pouvez déjà lire nos premières impressions. Si vous êtes dans la même position que Carl Pei et que vous pensez que la question du prix est devenue incontrôlable pour les Coréens, alors n’hésitez pas à jeter un œil aux meilleures alternatives au Samsung Galaxy S23 que le marché peut vous proposer.

Alternatives au Samsung Galaxy S23

Évidemment, lorsqu’il s’agira de vous proposer des alternatives au Samsung Galaxy S23, nous allons nous concentrer sur le haut de gamme… à une exception près, que nous justifierons dûment. Tous ces terminaux sont capables de vous offrir une expérience aussi bonne que celle de la dernière offre des coréens, avec un prix qui ne vous fera pas trop mal à la poche.

Google Pixel 7 et 7 Pro

Si vous avez lu à la fois notre analyse du Google Pixel 7 et notre analyse du Google Pixel 7 Pro, alors vous savez que ce sont deux de nos terminaux préférés pour cette année. Google est tout près d’atteindre la perfection dans le raffinement de ses terminaux, il est très certifié avec ses deux offres pour cette année.

GooglePixel 7

Voir sur Amazon.co.uk : Google Pixel 7

Ce raffinement est encore plus évident dans la version Pro du terminal. Le grand G a sorti de sa manche cette année deux grands prétendants au trône haut de gamme, avec ses nouveaux processeurs et ses capacités qui convainquent à la fois les locaux et les étrangers.

Google Pixel 7 Pro

Voir sur Amazon.co.uk : Google Pixel 7 Pro

Vous pouvez obtenir le Google Pixel 7 Pro sur Amazon, où vous pouvez également trouver le Google Pixel 7 dans son modèle de base à des prix plus que compétitifs.

Galaxy S22

Certes, il s’agit de la génération précédente, mais il convient de mentionner que puisque le plus récent vient d’être introduit, il existe des rabais considérables sur son prix. Pour cette seule raison, il vaut la peine de jeter un coup d’œil à certains appareils qui l’année dernière ont laissé un très bon goût en bouche.

Cependant, nous allons nous en tenir au modèle de base dans ce cas, essentiellement parce que c’est celui avec la plus grande remise de prix et parce que ses fonctionnalités sont suffisantes pour offrir une expérience haut de gamme à ceux qui en recherchent un. Il bénéficie également de 4 ans de support du fabricant, quelque chose à garder à l’esprit pour l’avenir.

Galaxy S22

Voir sur Amazon.fr : Samsung Galaxy S22

Vous pouvez acheter le Samsung Galaxy S22 via Amazon, où vous le trouverez à un prix plus avantageux que dans la boutique officielle de la marque coréenne.

SamsungGalaxy A53 5G

C’est l’exception dont nous avons parlé précédemment. Si nous avons décidé d’inclure le Samsung Galaxy A53 5G dans cette liste, c’est parce que, comme vous pouvez le voir dans l’analyse que nous avons faite sur celui-ci, il est le roi incontesté du milieu de gamme. Il offre une expérience utilisateur et des caméras plus que compétentes, le tout pour une fraction du prix du Samsung Galaxy S23 de base.

C’est l’option à considérer si vous n’avez pas besoin d’une expérience haut de gamme à un prix haut de gamme… mais il est vrai qu’elle est assez proche compte tenu de tout ce qu’elle propose.

SamsungGalaxy A53 5G

Voir sur Amazon.fr : Samsung Galaxy A53 5G

Vous pouvez acheter le Samsung Galaxy A53 5G sur Amazon avec une remise importante par rapport au prix d’usine officiel.

OnePlus 11

Nous n’exagérons pas si nous disons que le OnePlus 11 est le meilleur téléphone de la marque depuis des années. Il y a notre analyse pour l’attester. Il a une conception soignée et une bonne qualité de construction, un écran d’excellente qualité, un système de caméra assorti et des performances fantastiques (comment pourrait-il en être autrement dans un haut de gamme).

Le meilleur? Que le OnePlus 11 coûte moins de 1 000 euros ; Il continue de maintenir des prix « contenus » par rapport aux prix haut de gamme actuels et cela est toujours apprécié. Les spécifications de son modèle de base suffisent à convaincre n’importe qui, nous renvoyons à l’analyse ci-dessus.

OnePlus 11

Voir sur Amazon.fr : OnePlus 11

Vous pouvez obtenir le OnePlus 11 via Amazon, ainsi que via le site Web officiel de OnePlus.

Samsung Galaxy ZFlip 4

Le petit pliable de Samsung est également une bonne alternative au nouveau Galaxy S23. Dans notre analyse du Z Flip 4, nous avions déjà précisé que, puisqu’il s’agit d’un marché de niche et qu’il n’a pas encore fini de démarrer, ce téléphone a toutes les ficelles pour récolter un succès après l’autre.

C’est un terminal raffiné et sobre, qui n’atteint pas les excès de son grand frère (ce qui se remarque aussi dans le prix). Il a d’excellentes performances, un système de caméra compétent et l’attrait d’être un téléphone qui prend très peu de place une fois plié.

Samsung Galaxy Z Flip4

Voir sur Amazon.fr : Samsung Galaxy Z Flip4

Vous pouvez acheter le Samsung Galaxy Z Flip 4 sur Amazon avec une remise importante à ne pas manquer.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :