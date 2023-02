Les iPhone 15 et 15 Plus recevront de nouveaux appareils photo avec plus de mégapixels

Le lancement de la nouvelle série de smartphones d’Apple est prévu pour septembre 2023, et même si l’événement est encore dans plusieurs mois, des rumeurs sur les nouveaux modèles circulent déjà sur internet. La dernière rumeur vient d’un compte Twitter connu sous le nom d’Apple Hub. Qui prétend que l’iPhone 15 et 15 Plus présentera un nouveau design dans le module de caméra arrière. Cela est dû à l’intégration d’un capteur de 48 mégapixels très attendu.

Les iPhone 15 et 15 Plus arriveront avec des caméras 48Mp

Selon le leaker, les modèles de base de l’iPhone 15 auront une fonction Dynamic Island et un port USB Type-C avec des vitesses d’entrée Lightning. Les appareils exécuteront également le processeur A16 Bionic et 6 Go de RAM.

En termes de modèles avancés, Hub Apple mentionne également l’intégration d’un capteur périscope, qui fera enfin son chemin dans les appareils Apple. L’iPhone 15 Pro aura un zoom optique 6x. Alors que le 15 Pro Max aura un zoom optique 10x. Le leaker confirme également l’inclusion de boutons Solid-State en plus de la norme sans fil Wi-Fi 6E. Et une entrée USB Type-C avec Thunderbolt 3 vitesses.

Apple est connu pour être conservateur en matière de modifications de conception, mais l’intégration d’un nouveau capteur et de la fonctionnalité Dynamic Island dans les modèles de base est suffisamment importante pour inciter la marque à apporter des modifications aux smartphones. Il semble qu’Apple poursuive sa stratégie de lancement de plusieurs modèles dans une nouvelle série de smartphones. Comme l’iPhone 15 et 15 Plus seront disponibles, ainsi que le modèle Pro Max.

Il y a des spéculations selon lesquelles Apple ne pourrait lancer un appareil Ultra dans sa série de smartphones qu’en 2024. Avec le lancement de la série iPhone 16. Cette théorie a été discutée par le célèbre journaliste Mark Gurman. Cependant, nous aurons certainement plus de détails dans les semaines à venir, alors restez à l’écoute pour cela.