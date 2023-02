Twitter Blue s’étend à plus de régions – Inde, Brésil et plus

Depuis que Twitter a été officiellement vendu à Elon Musk, la plateforme de médias sociaux a été confrontée à de vastes changements. L’entreprise a licencié pas moins de 50 % de ses effectifs. Il apporte également de nouvelles normes, dont certaines ont été fortement critiquées. Twitter révèle que les utilisateurs devront payer pour une vérification. Ces utilisateurs auront également des priorités que d’autres utilisateurs n’auront pas. L’abonnement payant a été secrètement étendu à de nouveaux marchés dans l’intervalle.

Certaines des régions qui ont cette fonctionnalité sont

L’Europe 

France

Allemagne

Italie

le Portugal

Asie

Arabie Saoudite

Inde

Indonésie

l’Amérique latine

Les utilisateurs d’Android et d’iOS paient le même prix – les internautes paient moins

Pays iOS (mensuel) Android (mensuel) Internet (mensuel) la toile

(annuellement) Arabie Saoudite DAS 42 DAS 42 DAS 30 DAS 315 France, Allemagne, France, Italie, Portugal 11 € 11 € 8 € 84 € Inde 900 INR 900 INR 650 INR 6 800 INR Indonésie 165 000 IDR 165 000 IDR 120 000 IDR 1,25 million IDR Brésil 60 BRL 60 BRL 42 BRL 440 BRL

Les utilisateurs de Twitter Blue ont accès à des fonctions premium telles que la possibilité de modifier des tweets, des icônes d’application uniques, une navigation améliorée dans les tweets, des dossiers et une fonction de lecture qui déroule les fils pour une meilleure lecture. De plus, les abonnés Twitter Blue peuvent télécharger de très longues vidéos. Ces vidéos peuvent durer jusqu’à une heure.

Les utilisateurs qui ont payé pour le service VIP ont déjà la possibilité de télécharger de longues vidéos. Sur votre téléphone portable, cependant, vous ne pouvez pas y parvenir en utilisant l’application Twitter. Les longues vidéos ne peuvent être téléchargées qu’à l’aide de la version Web de Twitter.

Vous pouvez télécharger des vidéos d’une taille maximale de 2 Go et d’une résolution de 1080P en utilisant ce service. Avant cela, seulement 10 minutes de fichiers vidéo 1080P pouvaient être téléchargées par les clients premium. La plus grande taille de fichier pouvant être téléchargée était de 512 Mo. Cette limite a été augmentée, bien qu’elle soit toujours acceptable sur les applications Android et iOS. Vous devez utiliser la version Web pour continuer.