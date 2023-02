Google Pixel 4a peut ne pas recevoir la mise à jour Android 14

Le Google Pixel 4a avait probablement l’un des calendriers de sortie les plus problématiques de l’histoire de la série de milieu de gamme. Le téléphone était prévu pour mai 2020, mais en raison des contraintes engendrées par celui-ci, le téléphone a été reporté à août 2020. Il était facile de contourner ce téléphone puisque son lancement s’est produit quelques mois avant le lancement du Pixel 5. Pourtant, il était suffisamment solide pour maintenir en vie la génération Pixel de milieu de gamme. Le téléphone est sur le point de fêter son troisième anniversaire, et un Pixel 7a est déjà en préparation. Selon un nouveau rapport, la prise en charge logicielle du Pixel 4a est sur le point de se terminer et le téléphone peut manquer la prochaine mise à jour d’Android 14.

Google Pixel 4a est sorti de la soirée Developer Preview

Pour ceux qui ne le savent pas, l’aperçu du développeur Android 14 a été dévoilé plus tôt cette semaine. Pour l’instant, il n’y a que de petites mises à jour subtiles par rapport à Android 13. Cependant, la première version fait déjà allusion à ce que Google a en réserve pour l’avenir. L’Android 14 Developer Preview n’est disponible que sur les smartphones Pixel, mais le Google Pixel 4a a été laissé de côté ! Le téléphone ne recevra aucun aperçu du développeur. Pour cette raison, les spéculations augmentent quant à savoir si le téléphone est éligible pour Android 14.

Le Google Pixel 4a a été lancé en août 2020 sous Android 10. Il a reçu la mise à jour Android 11 la même année, ainsi que les mises à jour ultérieures Android 12 et Android 13. Par conséquent, nous pouvons confirmer qu’il a reçu au moins trois mises à jour majeures. Android 14 serait le quatrième, mais apparemment, il ne viendra pas.

Bien sûr, il reste beaucoup de temps avant le déploiement d’Android 14. Il y a encore de l’espoir pour le Google Pixel 4a ! Avec Android 13, Google a déployé le premier aperçu en février et la mise à jour stable est arrivée en août. Avec Android 14, nous verrons peut-être le même traitement. Cela indique que les versions bêta apparaîtront vers avril/mai. Ils se poursuivront jusqu’en juin ou juillet, puis une version stable arrivera en août. Les développeurs et les courageux utilisateurs de Pixel enverront des commentaires, collecteront des rapports de bugs et expérimenteront la fonctionnalité avant le lancement stable. En conséquence, Google peut tout aplanir jusqu’à la version finale. Pendant ce temps, l’entreprise peut évaluer si le Google Pixel 4a recevra ou non la mise à jour.

Sérieusement, Google DOIT mettre à jour ce téléphone

À noter que ce ne serait pas la première fois qu’un smartphone Pixel ou Nexus est exclu de la partie bêta-test. Google peut à peu près ignorer le Google Pixel 4a pendant la phase de test, pour le mettre à jour une fois la version stable sortie. Avec autant de marques qui s’engagent dans quatre mises à jour majeures d’Android, nous pensons que Google doit faire de même, ou peut-être en offrir plus.